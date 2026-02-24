Güncel

'İnsan kırıldığı yerden güçleniyor'

Yasemin Masis, St. Moritz’de geçirdiği kazanın ardından yaşadığı iyileşme sürecini 'İnsan kırıldığı yerden güçleniyor' sözleriyle paylaştı.

Giriş: 24 Şubat 2026 Salı 09:37 Güncelleme: 24 Şubat 2026 Salı 12:26
Dikran Masis’in eşi Yasemin Masis, İsviçre’de kayak yaparken yaşadığı talihsiz kazayı ve sonrasında geçirdiği zorlu süreci takipçileriyle paylaştı. Kayak sırasında düşerek kalçasında ciddi bir kırık oluşan Masis’in helikopterle hastaneye kaldırıldığı ve acil ameliyata alındığı öğrenildi. Operasyonun ardından yeni yıla kalçasındaki vidalarla girdiğini anlatan Masis, yaşadıklarının kendisi ve ailesi için büyük bir şok olduğunu ifade etti. Londra’ya döndükten sonra uzun bir iyileşme sürecine başladığını belirten Masis, kontroller, koltuk değnekleri ve fiziksel kısıtlamalarla geçen bu dönemi “Hepimiz için büyük bir şok ve korkuydu. Ama şanslıydım; çok iyi bir yerdeydim ve alanında güçlü bir ekip vakit kaybetmeden ameliyatımı gerçekleştirdi. O hız ve profesyonellik, bu sürecin en kritik anıydı. Londra’ya dönüşle birlikte gerçek iyileşme süreci başladı. Kontroller, X-ray’ler, koltuk değnekleri… İyileşmenin haftalar, belki aylar süreceğini biliyorum. Bu bir sprint değil, uzun bir maraton. Bu süreç bana disiplini yeniden öğretti. Yapamayacaklarımı kabul ediyorum ama yapabileceklerim için her gün çalışıyorum. Küçük ama düzenli adımlar. Sabır. İstikrar.Anladim ki; İnsan kırıldığı yerden güçleniyor… En büyük gücüm ise yanımda olan ailem ve arkadaşlarım. Ben bir anneyim. Beni izleyen bir oğlum var. Güçlü olmak artık bir tercih değil, bir sorumluluk. İyileşmek zaman alacak. Ama vazgeçmek yok.” sözleriyle anlattı.

yasemin masis St. Moritz

