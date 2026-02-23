BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyaca ünlü yıldızlar bu yılki BAFTA Ödülleri için Londra’daki Royal Festival Hall’da bir araya geldi. Birleşik Krallık’ın en prestijli film gecesinde çok sayıda ünlü isim buluştu; kadınların bir kısmı fırfırlı elbiseleri tercih ederken, bazıları kadife ve payet gibi farklı dokuların yer aldığı gösterişli renkler seçti. Erkeklerin büyük çoğunluğu smokin giyerken, gecenin tek ayısı Paddington her zamanki paltosu ve şapkasıyla boy gösterdi. 2010’dan bu yana BAFTA’nın başkanlığını yürüten Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William oldukça neşeli görünüyordu. Hamnet ile en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Jessie Buckley ve en iyi yönetmen dalında aday gösterilen Chloé Zhao, kırmızı halıda kraliyet tonlarını andıran mavi ve altın rengi elbiseleriyle birlikte poz verdi.