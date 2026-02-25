Güncel

TEMA-K gönüllülerinden iftar daveti...

TEMA Vakfı’nın doğa eğitim programlarına destek vermek amacıyla bir araya gelen TEMA-K Kaynak Çalışma Grubu gönüllüleri, düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Giriş: 25 Şubat 2026 Çarşamba 09:27 Güncelleme: 25 Şubat 2026 Çarşamba 09:29
TEMA-K gönüllülerinden iftar daveti...

TEMA Vakfı Doğa Eğitim Programlarına destek sağlamak üzere cemiyet hayatının ünlü isimlerinin oluşturduğu Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), İstanbul’da iftar yemeği düzenledi. Cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı gecenin geliri, TEMA Vakfının doğa eğitim programlarına aktarıldı. İyiliği çoğaltan gecede konuklar, yalnızca bir iftar sofrasını değil, doğaya duyulan ortak sorumluluğu da paylaştı. TEMA-K Gönüllüleri adına konuşan Esra Öztürk, doğayla bağ kuran ve ekolojik okuryazarlık konusunda farkındalık kazanan nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, gönüllü grubunun 28 yıldır bu amaç doğrultusunda kararlılıkla çalıştığını ve etkinlikler düzenlediğini vurguladı. Bugüne kadar verilen destekle on binlerce çocuğun doğa eğitimiyle buluştuğunu belirten Öztürk, bu dayanışmanın yıl boyunca süreceğini ifade etti. TEMA Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle yürüttüğü doğa eğitim programları kapsamında gönüllü öğretmenler, okul öncesinden lise kademesine kadar, sınıf içinde ve okul ortamında doğa temelli etkinlikler uygulamaya devam ediyor. Böylece çocuklar yalnızca doğayı tanımıyor; onu koruma sorumluluğunu da öğreniyor. Bu anlamlı buluşma, bir sofrada paylaşılan iyiliğin doğaya ve geleceğe uzanan etkisini bir kez daha hatırlattı.

Onur AYDIN

TEMA-K Tema Vakfı İftar ramazan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel TEMA-K gönüllülerinden iftar daveti...

TEMA Vakfı’nın doğa eğitim programlarına destek vermek amacıyla bir araya gelen TEMA-K Kaynak Çalışma Grubu gönüllüleri, düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Güncel Programa konuk oldular

İnternet üzerinden program yapan mimar Alara Koçibey ve modacı Tuvana Büyükçınar, Aslı Şafak'ın programına konuk oldular.
Jet Set Kız arkadaşlarıyla tatile çıktı

Eylül ayında Benny Blanco ile evlenen oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, kız arkadaşlarıyla Meksika tatiline çıktı.
Güncel Sosyetedeki milyarlık kavgalar

Türkiye’nin ekonomisine yön veren en zengin aileler sadece yatırımlarıyla değil, aile içi mülkiyet kavgalarıyla da gündemde. Şirket yönetimlerini sarsan, eski eş, amca-yeğen ve kardeş kavgalarının gölgesinde kalan dev miras dosyalarını inceliyoruz...

Güncel 'İnsan kırıldığı yerden güçleniyor'

Yasemin Masis, St. Moritz’de geçirdiği kazanın ardından yaşadığı iyileşme sürecini 'İnsan kırıldığı yerden güçleniyor' sözleriyle paylaştı.

Magazin Hattı Mağazada özel buluşma

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Atelier Rebul ve Esma Dereboy, kadın yaratıcılığını yalnızca onurlandırmıyor; onu zamansız bir tasarıma, mekânda yaşayan bir hatıraya dönüştürüyor.

Jet Set Kızıyla Courchevel'de...

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, kızı Harper'la kayak tatiline çıktı.
Davetler Sabancı, markasını St. Moritz’te tanıttı

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, lüks kozmetik markası SUZİ X'i St. Moritz’te verdiği davetle tanıttı.
Jet Set BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

Londra'da gerçekleşen BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında; Galler Prensesi Kate Middleton, Monica Bellucci ve Emma Stone gibi isimler ise şıklıklarıyla dikkat çekti.
Güncel Uludağ'da doğum günü kutlaması

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti kızları Ada'nın doğum gününü Uludağ'da kutladı.
Güncel Alaton'un Üsküdar gezisi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Üsküdar turunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin Hattı Eğitim için bir araya geldiler

Türk Eğitim Derneği'nin 98. yıl resepsiyonu seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.