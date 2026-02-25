TEMA-K gönüllülerinden iftar daveti...

TEMA Vakfı Doğa Eğitim Programlarına destek sağlamak üzere cemiyet hayatının ünlü isimlerinin oluşturduğu Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), İstanbul’da iftar yemeği düzenledi. Cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı gecenin geliri, TEMA Vakfının doğa eğitim programlarına aktarıldı. İyiliği çoğaltan gecede konuklar, yalnızca bir iftar sofrasını değil, doğaya duyulan ortak sorumluluğu da paylaştı. TEMA-K Gönüllüleri adına konuşan Esra Öztürk, doğayla bağ kuran ve ekolojik okuryazarlık konusunda farkındalık kazanan nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, gönüllü grubunun 28 yıldır bu amaç doğrultusunda kararlılıkla çalıştığını ve etkinlikler düzenlediğini vurguladı. Bugüne kadar verilen destekle on binlerce çocuğun doğa eğitimiyle buluştuğunu belirten Öztürk, bu dayanışmanın yıl boyunca süreceğini ifade etti. TEMA Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle yürüttüğü doğa eğitim programları kapsamında gönüllü öğretmenler, okul öncesinden lise kademesine kadar, sınıf içinde ve okul ortamında doğa temelli etkinlikler uygulamaya devam ediyor. Böylece çocuklar yalnızca doğayı tanımıyor; onu koruma sorumluluğunu da öğreniyor. Bu anlamlı buluşma, bir sofrada paylaşılan iyiliğin doğaya ve geleceğe uzanan etkisini bir kez daha hatırlattı.

Onur AYDIN