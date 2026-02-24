Mağazada özel buluşma

Atelier Rebul’ün 130 yılı aşan zanaat mirası, Türkiye’nin başarılı tasarımcı ve sanatçılarından Esma Dereboy’un imzasını taşıyan porselen tasarımlarıyla buluştu. Rebul Holding A.Ş. Co-CEO’su Nüket Filiba ve çağdaş seramik ve porselen tasarımının önde gelen isimlerinden Esma Dereboy ev sahipliğinde Galataport Atelier Rebul Heritage mağazasında gerçekleşen özel bir buluşmada, Kadınlar Günü’ne özel sınırlı sayıdaki koleksiyon davetlilere sunuldu. Atelier Rebul’ün ikonik Istanbul kokusunu, Esma Dereboy’un el yapımı porselen diffuser vazosunda yeniden yorumlayan bu özel iş birliği dikkat çekerken, davetliler arasında Beste Yurttaş, Arzu Kunt, Ceren Geze, İlksen Utlu, İlkem Topçuoğlu, Hülya Uyar, Eda Tan ve Serap Sarı gibi isimler yer aldı. Atelier Rebul, Galataport Heritage mağazasında gerçekleşen özel buluşmada, Türkiye’nin önde gelen çağdaş tasarımcılarından Esma Dereboy’un imzasını taşıyan porselen tasarımları ile hayata geçirdiği sınırlı sayıdaki iş birliğini seçkin bir davetli grubuna sundu. İlham aldığımız, emeğini ve varlığını takdir ettiğimiz güçlü ve başarılı kadınlara ithaf edilen bu koleksiyon; Atelier Rebul’ün ikonik İstanbul kokusunu, Esma Dereboy’un el yapımı porselen diffuser vazosunda yeniden yorumlayarak koku ve tasarımı aynı potada bir araya getiriyor.

Aybala YILDIZ