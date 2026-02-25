Kız arkadaşlarıyla tatile çıktı

Gomez'den açıklama...

Sosyal medyada "hijyen" ve "nezaket" tartışmaları başlatan Benny Blanco’ya hayranları öfke kusarken eşi Selena Gomez, görüntülere rağmen eşine olan aşkının her gün daha da büyüdüğünü söyleyerek tartışmalara noktayı koydu.