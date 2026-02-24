Sosyetedeki milyarlık kavgalar

İPEK KIRAÇ- İNAN KIRAÇ

İpek Kıraç ile İnan Kıraç arasındaki anlaşmazlık, İnan Kıraç’ın merhum eşi Suna Kıraç’ın vasiyetinin iptali için yargıya başvurmasıyla başladı. Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı olan Suna Kıraç 15 Eylül 2020’de vefat etmiş ve 1992 yılında hazırladığı vasiyetnamesine göre holdingin çoğunluk hisselerine sahip olan Temel Ticaret’teki hisselerinin tamamını kızı İpek Kıraç’a bırakmıştı. İnan Kıraç, bundan yaklaşık 2.5 yıl sonra vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı. Vasiyetnamenin iptali davasının ardından İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç hakkında “evlatlıktan ret” davası açtı. Baba-kız arasındaki ilişkilerin giderek gerginleştiği dönemde, İnan Kıraç’ın Koç Holding’in eski üst düzey yöneticilerinden Emine Alangoya ile yakınlaşmasının ardından ipler daha da gerildi. 87 yaşındaki Kıraç ile 75 yaşındaki Alangoya Büyükçekmece’de yıldırım nikahıyla evlendi. İpek Kıraç bunun üzerine “Babam İnan Kıraç’ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundum” diyerek dava açtığını açıkladı. Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığına dair rapor verdi. Bunun üzerine İnan Kıraç'a vasi atandı ve ardından mahkeme, İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile olan evliliğinin iptal etti. Hukuki süreç halen belirsizliğini koruyor olsa da baba-kız arasındaki buzlar eridi. İpek Kıraç, kırgınlıkları kenara bırakarak babasıyla yeniden iletişim kurdu.

SEVİLAY SABANCI ÇINAR- ATLI KÖŞK

Sabancı Ailesi’ni yıllardır meşgul eden miras davası ise Atlı Köşk davası. Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçılarından biri olan Sevilay Sabancı Çınar, yıllardır Emirgan’daki tarihi Atlı Köşk üzerindeki miras hakkı için hukuk mücadelesi yürütüyordu. İddialara göre, Sevilay Sabancı Çınar’ın mirastan doğan hakları uzun süredir Sabancı Ailesi tarafından dikkate alınmıyordu. Özellikle son beş yıldır yaşanan gelişmeler, bu konudaki gerginliği daha da artırmıştı. Çınar’ın sabırlı ve kararlı mücadelesi sonucu mahkemeden çıkan kararla birlikte, Atlı Köşk artık el değiştirme sürecine girmiş oldu. Sevilay Sabancı Çınar, tam 21 yıl süren hukuk mücadelesini kazanarak, ailesine karşı sürdürdüğü Emirgan’daki ikonik Atlı Köşk davasından galip çıktı. Mahkeme, Boğaz’a nazır konumuyla dikkat çeken ve 2,8 milyar TL değer biçilen köşkün açık artırma yöntemiyle satışına hükmetti.

FERYAL GÜLMAN- KEMAL GÜLMAN

Bir diğer krizlerle dolu boşanma davası süreci ise Feryal Gülman ve 28 yıllık eşi Kemal Gülman arasında gerçekleşti. Feryal Gülman, Kemal Gülman'a boşanma davası açmış ve mahkeme eş Gülman’ın 60 milyon TL tazminat ödemesine hükmederek çiftin boşanmasına karar vermişti. Kemal Gülman, karara itiraz etmiş ve 2022’de yeniden görülen davada boşanma tazminatı 20 milyon TL’ye düşmüştü. Feryal Gülman’ın 2022 yılında alması gereken tazminatı 2,5 yıldır alamadığı ortaya çıktı. Gülman’ın "Yeter" deyip icra takibi başlattığı öğrenilirken Kemal Gülman'ın banka hesaplarında 20 milyon TL bulunmaması üzerine mallarına da icra geldi.

TURGUT TOPLUSOY- İPEK TOPLUSOY

Tekstil dünyasının bilinen markası Roman Mağazaları’nın sahipleri arasında da miras kavgaları yaşandı. 2020 yılında iş insanı Süleyman Toplusoy'un vefatı ardından büyük kızı Serra Toplusoy, amca Turgut Toplusoy'a tapu iptali davası açtı. Amca Toplusoy'un yeğen Toplusoy'a daha önce bir izale-i şuyu* (ortaklığın giderilmesi) davası açtığı öğrenildi. Mirastan kalan Çekmeköy’deki dev arazideki hisseleri almak isteyen Turgut Toplusoy, iddialara göre dev arazide lüks konutlar için bir inşaat şirketi ile anlaşma yapmıştı. İpek Toplusoy ise hisselerini satmak yerine, konutlardan pay talep etti. Anlaşamayan taraflar mahkemelik oldu.

BESİM TİBUK- SERAP TİBUK

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Besim Tibuk ve 36 yıllık eşi Serap Tibuk ayrılsa da aralarındaki tazminat ve nafakayla ilgili davalar sürüyor. İş insanı Besim Tibuk ile 36 yıllık eşi Serap Tibuk arasındaki boşanma davasında, Serap Tibuk’un talep ettiği 750 milyon TL’lik maddi tazminat, itiraz sonrası 50 milyon TL’ye düşürüldü. Ayrıca, Serap Tibuk 100 milyon TL manevi tazminat ve aylık 500 bin TL yoksulluk nafakası talep etti. Ödenmesi yönünde çıkan kararı beğenmeyen Tibuk, davayı istinafa taşıdı. Mahkeme tarafından manevi tazminatın kaldırılmasına ve yoksulluk nafakasının 350 bin TL’ye indirilmesine karar verildi. Bu kez Serap Tibuk karardan memnun kalmayarak davayı Yargıtay’a taşıdı. Besim Tibuk da tazminat vermek istemediğini belirten bir dilekçe ile Yargıtay’a başvurdu. İstinaf ise nafakayı 350 bin liraya, tazminatı da 50 milyon TL'ye düşürmüştü. İş insanı Besim Tibuk'un, Serap Tibuk'un 3 dairesinde hak iddia ettiği ve eski eşi Serap Tibuk'un taşınmazlarına mahkeme kararıyla satış ve devir yasağı aldırdığı öğrenildi.

MEHMET SALİH TATLICI

Diyarbakır'dan yola çıkan, İstanbul'da açtığı tatlıcı dükkanıyla Türkiye'nin zenginleri arasında 27'nci sıraya kadar yükselen Mehmet Salih Tatlıcı, geride bıraktığı 4 milyar dolarlık servetiyle ailesini krize sürükledi. Merhum iş insanının ilk eşinden olan oğlu Mehmet Tatlıcı, üvey kardeşi Uğur Tatlıcı aleyhine Florida'da dava açtı ve 740 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Mehmet Salih Tatlıcı’nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı’nın mahkemeye sunduğu dilekçede, 1.2 milyar doların tespit edilmesi halinde, ‘miras pastasının yeniden şekilleneceği’ belirtildi. Yıllardır süren dava 2022’de sonuçlandı. Florida’daki mahkeme, oğul Mehmet Tatlıcı’ya nafaka devrinden dolayı 623 bin dolar ödenmesine hükmederken, karar itiraz üzerine temyize gönderildi.