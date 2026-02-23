Sabancı, markasını St. Moritz’te tanıttı

Davetler

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, lüks kozmetik markası SUZİ X'i St. Moritz’te verdiği davetle tanıttı.

Giriş: 23 Şubat 2026 Pazartesi 11:59 Güncelleme: 23 Şubat 2026 Pazartesi 11:59
Suzan Sabancı ve Gökhan Eşeli’nin uzun ve sağlıklı yaşam felsefesinden ilhamla hayata geçirdiği global marka SUZI X, İsviçre’nin gözde destinasyonu St. Moritz’te özel bir pop-up etkinlik ve davetle uluslararası sahneye çıktı. Markanın yenilikçi ürünleri, üç gün boyunca Alpler’in ikonik mekânlarından Super Mountain Market’te güzellik ve longevity tutkunlarına tanıtıldı. Bu iş birliği kapsamında, 20 Şubat’ta Suzan Sabancı ev sahipliğinde düzenlenen davete Guiseppe Santoni, Jean Paul Gut, Cecillia Rossi, Daniela Ambrossi, Fabrizio Di Amato ve Lady Elena Foster gibi uluslararası iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimler katıldı. SUZI X; ileri biyoteknolojiyle geliştirilen, klinik olarak tasarlanmış formülleriyle cildin doğal onarım süreçlerini destekleyen lüks bakım ürünleri sunuyor. Zamana karşı değil, zamanla uyum içinde çalışmayı hedefleyen marka, St. Moritz’teki bu özel lansmanla global yolculuğunda önemli bir adım attı.


