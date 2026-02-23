Eğitim için bir araya geldiler

Magazin Hattı

Türk Eğitim Derneği'nin 98. yıl resepsiyonu seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Giriş: 23 Şubat 2026 Pazartesi 11:08 Güncelleme: 23 Şubat 2026 Pazartesi 11:08
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile 31 Ocak 1928 tarihinde kurulan Türk Eğitim Derneği (TED), 98. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutladı.Hilton Bomonti Otel'de gerçekleşen geceye İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, sanatçı Cem Yılmaz, sanatçı Murat Karahan, araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. “Bazı kurumlar yalnızca yılları değil, yarınları taşır. 98 yıldır aynı sorumlulukla” sloganı ile düzenlenen gecede TED'in neredeyse bir asırlık eğitim yolculuğu ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair vizyonu paylaşıldı. Gecenin en anlamlı anlarından biri ise TED bursiyeri iki öğrencinin sahneye çıkarak kendi hikâyelerini paylaşması oldu. Türk Eğitim Derneği meşalesi Hilal Aygül konuşmasında, Türk Eğitim Derneği ile 10 yıl önce kazandığı tam eğitim bursu sayesinde tanıştığını anlattı. “Bu bursla eğitimde fırsat eşitliğinin bir çocuğun hayatını nasıl değiştirebildiğini öğrendim. Kendimi keşfettim, geliştirdim. Annesine yardım ederken okul sonrası kurslarına katılamayan Hilal'den ‘bunlar benim çalışmalarım' diyebilen güçlü ve azimli bir kadın olan Hilal'e uzanan yolda benim yolumu sizler aydınlattınız. Bu sadece benim hikayem değil. Sizler benim gibi nice hikâyelerin yazılmasını sağlıyorsunuz. Sizler iyi ki varsınız ve iyi ki bu ülkenin çocuklarına umut olmaya devam ediyorsunuz” dedi. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da yaptığı konuşmada, binlerce öğrenciye nitelikli burs verdiklerini anlattı, “Bizim için burs eşittir para değil. Burs eşittir yol arkadaşlığıdır” dedi. Pehlivanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz eğitimi bir beka meselesi olarak görüyoruz. Bazı kurumların yalnızca yılları değil yarınları taşıdığı bilinciyle Türk Eğitim Derneği olarak yolumuza devam ediyoruz. Çünkü eğitim bu vatanı bu toprağa vatan yapan şehitlerinize hakkını helal ettirmek için yöneticilerin bir sorumluluğudur. Gecede TED'in 98 yıllık tarihini anlatan kurumsal film izletildi. Davet, kokteyl eşliğinde gerçekleşen sohbetlerle devam etti.



