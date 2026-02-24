Kızıyla Courchevel'de...

Dünyaca ünlü eski futbolcu ve Inter Miami Futbol Takımı'nın ortağı David Beckham, kızıyla birlikte tatile çıktı. Sık sık çocuklarıyla zaman geçiren Beckham, kızıyla piste çıkıp kayak yaptı. 'Çocuklarla birlikte ya da bire bir anılar yaratmak benim için her zaman önemli olmuştur bu yüzden bu hafta ben ve Harper birkaç anı daha yarattık. Seni seviyorum güzel bayan' notuyla fotoğraflarını paylaşan David Beckham, çok sayıda beğeni aldı. Geçtiğimiz haftalarda aile krizleriyle gündeme gelen eski futbolcunun en büyük oğlu Brooklyn'in önemli etkinliklere katılmaması, aile içindeki kopuş iddialarını bir kez daha güçlendirdi.