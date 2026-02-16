Beyonce'dan imaj değişikliği...

Jet Set

Yıllarca uzun ve kıvırcık saçlarıyla sahneye çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi.

Bir süredir kameralardan uzak olan Beyonce, Instagram'a geri döndü. Bu dönüşünde yeni saç modeliyle boy gösterdi. Her zaman sahnede ve etkinliklerde beline kadar uzun saçlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, yıllardır taşıdığı imajından uzaklaştı. Kıvırcık ya da salgalı haliyle alışık olduğumuz sarı saçlarını 'bob' kesim şekillendiren Beyonce, yeni imajıyla verdiği pozları Instagram'da paylaştı. Beyonce en son Kasım 2025'teki Las Vegas F1 Grand Prix'inde, göğüs dekoltesini ön plana çıkaran özel tasarım yarış tulumuyla görüntülendiğinde uzun saçları kıvır kıvırdı. Yeni görünümüne iki milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum alan Beyonce'nin yeni imajı, hayranlarından tam not aldı.

