Çin Bahar Bayramı Şişli’de kutlandı!

Çin halkı için yılın en önemli ve kutsal dönemi kabul edilen Çin Bahar Bayramı, bu yıl İstanbul’un kalbinde, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen görkemli bir davetle kutlandı. İş, siyaset ve diplomasi dünyasından seçkin isimleri bir araya getiren gecenin ev sahipliğini Ece Turanlı üstlendi.

Diplomasinin ve İş Dünyasının Kalbi Taşyapı Şişli’de Attı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong’un davetiyle düzenlenen “İçimizi Isıtan Bahar Bayramı, Çin Yeni Yıl Kutlaması” etkinliği, uluslararası düzeyde geniş bir katılımı bir araya getirdi. Gecede; ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ve Genel Sekreter İsmail Taşdemir gibi isimlerin yanı sıra, yabancı misyon temsilcileri, iş dünyasının üst düzey yöneticileri, Çinli vatandaşlar ve çok sayıda basın mensubu yer aldı. Etkinlikte söz alan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’na ve organizasyonun profesyonelliğine olan hayranlığını dile getirdi. Başkonsolos Xiaodong, mekanla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İstanbul modern bir şehir; seçebileceğimiz pek çok mekan var ancak burası, dürüstçe söyleyeyim ki, en iyisi. Burası çok geniş, iyi tasarlanmış ve özellikle destek ekibi çok profesyonel. Sizin desteğiniz ve böyle bir mekan olmadan bu akşamki etkinlik bu kadar başarılı olamazdı. Gelecekteki iş birliklerimizi sabırsızlıkla bekliyorum." Taşyapı Şişli projesinden ve sundukları hizmet kalitesinden büyük gurur duyduklarını belirten Ece Turanlı, uluslararası boyuttaki bu tür prestijli buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Sözlerine “Burada çok gurur duyduğumuz bu projenin alanında misafirlerimizi ağırlamak bizi çok mutlu ediyor. Her hafta farklı ülkelerden ve alanlardan yüzlerce misafiri ağırlıyoruz. Misafirlerimizin buradan memnun ayrılması en büyük motivasyonumuz. Bundan sonra da bu tarz prestijli etkinliklere ev sahipliği yapmaya ve misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde devam etti. Taşyapı Şişli Projesi Ziyaretçilerden Tam Not Aldı. İstanbul’un modern mimarisine değer katan ve teknik altyapısıyla hayranlık uyandıran Taşyapı Şişli projesi, bu dev organizasyonla rüştünü bir kez daha ispat etti. İstanbul’daki yabancı misyon temsilcileri, diplomasi ve iş dünyasından isimler ve Çinli vatandaşlar modern mimarisi, geniş sosyal donatıları ve prestijli konumuyla dikkat çeken projeyi büyük bir ilgiyle karşıladı. Katılımcılar, etkinliğin gerçekleştiği alanın estetiği ve fonksiyonelliğine dair övgülerini dile getirirken; projenin sunduğu konfor ve profesyonel yönetim anlayışı gecenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı, teknik altyapısı ve merkezi konumuyla İstanbul’un en önemli kültürel ve diplomatik buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.