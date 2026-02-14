Magazin Hattı

Çin Bahar Bayramı Şişli’de kutlandı!

Çin halkı için yılın en önemli ve kutsal dönemi kabul edilen Çin Bahar Bayramı, bu yıl İstanbul’un kalbinde, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen görkemli bir davetle kutlandı.

Giriş: 14 Şubat 2026 Cumartesi 11:14 Güncelleme: 14 Şubat 2026 Cumartesi 11:17
Çin Bahar Bayramı Şişli’de kutlandı!

Çin halkı için yılın en önemli ve kutsal dönemi kabul edilen Çin Bahar Bayramı, bu yıl İstanbul’un kalbinde, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen görkemli bir davetle kutlandı. İş, siyaset ve diplomasi dünyasından seçkin isimleri bir araya getiren gecenin ev sahipliğini Ece Turanlı üstlendi.


Diplomasinin ve İş Dünyasının Kalbi Taşyapı Şişli’de Attı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong’un davetiyle düzenlenen “İçimizi Isıtan Bahar Bayramı, Çin Yeni Yıl Kutlaması” etkinliği, uluslararası düzeyde geniş bir katılımı bir araya getirdi. Gecede; ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ve Genel Sekreter İsmail Taşdemir gibi isimlerin yanı sıra, yabancı misyon temsilcileri, iş dünyasının üst düzey yöneticileri, Çinli vatandaşlar ve çok sayıda basın mensubu yer aldı. Etkinlikte söz alan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’na ve organizasyonun profesyonelliğine olan hayranlığını dile getirdi. Başkonsolos Xiaodong, mekanla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İstanbul modern bir şehir; seçebileceğimiz pek çok mekan var ancak burası, dürüstçe söyleyeyim ki, en iyisi. Burası çok geniş, iyi tasarlanmış ve özellikle destek ekibi çok profesyonel. Sizin desteğiniz ve böyle bir mekan olmadan bu akşamki etkinlik bu kadar başarılı olamazdı. Gelecekteki iş birliklerimizi sabırsızlıkla bekliyorum." Taşyapı Şişli projesinden ve sundukları hizmet kalitesinden büyük gurur duyduklarını belirten Ece Turanlı, uluslararası boyuttaki bu tür prestijli buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Sözlerine “Burada çok gurur duyduğumuz bu projenin alanında misafirlerimizi ağırlamak bizi çok mutlu ediyor. Her hafta farklı ülkelerden ve alanlardan yüzlerce misafiri ağırlıyoruz. Misafirlerimizin buradan memnun ayrılması en büyük motivasyonumuz. Bundan sonra da bu tarz prestijli etkinliklere ev sahipliği yapmaya ve misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde devam etti. Taşyapı Şişli Projesi Ziyaretçilerden Tam Not Aldı. İstanbul’un modern mimarisine değer katan ve teknik altyapısıyla hayranlık uyandıran Taşyapı Şişli projesi, bu dev organizasyonla rüştünü bir kez daha ispat etti. İstanbul’daki yabancı misyon temsilcileri, diplomasi ve iş dünyasından isimler ve Çinli vatandaşlar modern mimarisi, geniş sosyal donatıları ve prestijli konumuyla dikkat çeken projeyi büyük bir ilgiyle karşıladı. Katılımcılar, etkinliğin gerçekleştiği alanın estetiği ve fonksiyonelliğine dair övgülerini dile getirirken; projenin sunduğu konfor ve profesyonel yönetim anlayışı gecenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı, teknik altyapısı ve merkezi konumuyla İstanbul’un en önemli kültürel ve diplomatik buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.


Çin Bahar Bayramı Şişli’de kutlandı!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Cemiyetin aşık çiftleri...

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, cemiyet hayatının aşık çiftlerini bir araya getirdik.

Magazin Hattı Çin Bahar Bayramı Şişli’de kutlandı!

Çin halkı için yılın en önemli ve kutsal dönemi kabul edilen Çin Bahar Bayramı, bu yıl İstanbul’un kalbinde, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen görkemli bir davetle kutlandı.

Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp, pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Davetler Ertürer’in objektifinden özel sergi...

Feruz Ertürer’in 75 yılı aşan fotoğraf serüveninden bir seçki sunan “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya” sergisi açıldı.

Güncel "Film Gibi Hayatlar" lansmanı...

Türk Sinemasının değerli ismi Hülya Koçyiğit "Film Gibi Hayatlar" kitabını okuyucuların beğenisine sundu.
Güncel Çağdaş sanatın yeni buluşma noktası...

İstanbul’da şehirle ilişki kuran dinamik bir platform olarak kurgulanan Art Show: Galeriler Buluşması sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü ismin katılımıyla kapılarını açtı.

Güncel 'EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman' sergisi...

Habertürk Yazarı ve Habertürk TV Airport Programı Yapımcısı Güntay Şimşek, “EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman” başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
Güncel 'Mutlu' son yolculuğuna uğurlandı

Medikal sektörünün önde gelen isimlerinden Cezmi Mutlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel Leopar tutkunu...

Bir moda ikonu haline gelen Yasemin Ergene, leopar tutkusunu stilinde ve evinde gösterdiği küçük detaylarla paylaştı.
Güncel Beyaz Saray'da çekim yaptı

Oyuncu eşi Ceyda Ateş Toplusoy ve kızı Talia ile bir süredir Amerika'da içerik üreten Buğra Toplusoy, yeni videosu için Beyaz Saray'da çekim yaptı.
Jet Set Anne-kız tatilde...

Ünlü model Kate Moss ile model olan kızı Lila Moss, Tulum sahilinde okyanusun keyfini çıkarken görüntülendiler.
Jet Set Köpekleriyle dolaştılar

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğulları Brooklyn Beckham eşi Nicola Peltz'le, köpeklerini bakım evine götürürken objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.