Etiler'de açılış daveti...

İstanbul’un gastronomi sahnesine yenilikçi ve rafine bir yorum getiren Téâtral Patisserie & Catering, Etiler’de gerçekleşen görkemli davetle kapılarını açtı. İki yakın arkadaş ve kadın girişimci Mergim Ağel ve Seyda Ekinci Saral tarafından hayata geçirilen bu özgün oluşum, Fransız patisserie kültüründen ilham alan yaklaşımıyla şehrin seçkin yaşam ve sanat çevrelerini bir araya getirdi. Yoğun ilgi gören davette Téâtral ’in estetik dili, gastronomik yaklaşımı ve deneyim odaklı sunumu konuklardan büyük beğeni topladı. Şeyda Ekinci Saral ve Mergim Ağel ev sahipliğinde gerçekleşen davete katılan isimler arasında; Hülya Eltemur, Gamze Keçeli, Hande Sezer gibi isimler yer aldı.