Sevgililer Günü’nde özel davet

İstanbul Boğazı’nın tarihi semti Emirgan’da, deniz kenarındaki konumuyla dikkat çeken ve odun ateşinde hazırlanan lezzetleriyle müdavimlerini ağırlayan Pizza Emirgan, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gündüz saatlerinde özel bir sohbete ev sahipliği yaptı. Mekanın işletmecisi Evrim Doğan, yeni yıl itibarıyla gastronomiyi kültür ve sanatla buluşturacağı sohbet serisinin ilkini hayata geçirdi. Anlamlı günün konuğu ise tarihi ve biyografik romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan yazar Nermin Bezmen oldu. Kalabalık davetli grubunun katıldığı buluşmada Bezmen’in zarif anlatımı ve aşk kavramına dair özgün yorumu, Sevgililer Günü’nün ruhuna anlam kattı. Aralarında Zeynep Germen, Serap Sarı, Prof. Dr. Arzu Kunt, Hülya Şendir, Gözde Ufuk Çelebi, Emel Sözer ve İpek Develi’nin de bulunduğu konuklar, sohbetin ardından yönelttikleri sorulara içten yanıtlar aldı. Program sonunda Nermin Bezmen kitaplarını imzaladı.