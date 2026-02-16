Anne-kız Miami Sahili'nde...

Jet Set

Ünlü model Irina Shayk ve oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden olan 8 yaşındaki kızı Lea ile Miami sahilinde eğlenirken objektiflere yansıdı.

Giriş: 16 Şubat 2026 Pazartesi 11:23 Güncelleme: 16 Şubat 2026 Pazartesi 12:34
Ünlü model Irina Shayk, eski sevgilisi Bradley Cooper'dan olan kızı Lea Cooper ile hafta sonunu Miami sahilinde geçirdi. 40 yaşındaki Rus model ile 8 yaşındaki kızı, denizin ve güneşin tadını çıkarırken ortaya eğlenceli fotoğraflar çıktı. Shayk, her zamanki fit görünümüyle dikkat çekerken, hem güneşin etkisinden kaçmak hem de tanınmamak için şapkasını hiç çıkarmadı. Anne-kız denizde oyun oynarken yüzleri gülüyordu. Irina Shayk ile 51 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Bradley Cooper, 2015'in başlarında tanıştı. Tam adı Lea De Seine Shayk Cooper olan kızları 2017'de dünyaya geldi. Shayk ve Cooper, 2019'da yollarını ayırdı. İkili, kızları için bir araya gelmekten kaçınmıyor. Shayk, bir süre önce verdiği bir röportajda, "Çocuğunuza verebileceğiniz en iyi şey, onu sevgi dolu bir ailede büyütmektir" demiş ve Lea'nın, ebeveynlerinin tanınmış kişiler olduğunu açıkça anladığını ancak rahat olmasını sağladıklarını belirtmişti. Bradley Cooper, bir süredir ünlü model Gigi Hadid ile aşk yaşarken, Irina Shayk'ın kamuoyu karşısına çıktığı bir sevgilisi olmadı. Ünlü modelin adı, 2025 sonlarında Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile anılsa da bu ilişki doğrulanmadı.

