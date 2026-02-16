Türk Sanat Müziğinin zarif mirasını gün yüzüne çıkaran “Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar” konseri, gördüğü yoğun ilginin ardından ikinci kez sanatseverlerle buluştu. Musıki Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen proje, Zorlu Performans Sanatları Merkezinde dinleyicilere unutulmaz bir müzik yolculuğu yaşattı. Konser; Musıki Eğitim Vakfı Başkanı, sanatçı Fikret Erkaya ve vakfın Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Beyza Uyanoğlu ev sahipliğinde yapıldı. Taş plaklara kaydedilmiş, ancak zaman içinde repertuvarlardan silinmiş nadide eserlerden oluşan konser programı; uzun ve titiz arşiv çalışmaları sonucunda yeniden notaya alınarak sanat dünyasına kazandırıldı. Bu özel repertuvar, geçmişin estetik anlayışını bugünün sahne yorumuyla buluşturarak dinleyicilere hem nostaljik hem de sanatsal açıdan zengin bir deneyim sunuyor. Projenin hazırlayıcıları ve sanat danışmanları olan Burcu Göktürk ve Ahmet Yağmur Kucur, taş plak döneminin ruhunu aslına uygun bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Gecenin hanendesi Burcu Göktürk, güçlü yorumu ve zarif sahne hâkimiyetiyle geçmişin kıymetli eserlerine yeniden hayat verirken; tanburda Ahmet Yağmur Kucur hem icrası hem de müzikal birikimiyle projeye derinlik katıyor. Konserin sunuculuğunu ise etkileyici anlatımıyla Cansu Canan üstleniyor.

Onur AYDIN