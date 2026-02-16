Golf tutkunları Antalya'da yarıştı

Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde Belek’te düzenlenen Gloria Özaltın Championship 2026, dokuzuncu yılında uluslararası golf dünyasını bir kez daha Antalya’da buluşturdu. Bir hafta süren turnuva, 14 Şubat akşamı gerçekleştirilen gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi. Mücadeleler, Gloria Golf Club bünyesindeki New Course ve Old Course sahalarında oynandı. Farklı ülkelerden gelen amatör ve profesyonel golfçüler, hafta boyunca yüksek tempolu bir rekabet sergiledi. Son güne kadar süren çekişme, organizasyonun heyecan dozunu final anına kadar taşıdı. Turnuva kapsamında düzenlenen Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy, Nurettin Özaltın Memorial Trophy, Sebahat Özaltın Ladies Tournament ve Nuri Özaltın Memorial kategorileri, hem sportif performans hem de organizasyonun köklü geleneğini yansıtan karşılaşmalara sahne oldu. Celebrity Professional Challenge ise profesyonel isimlerle katılımcıları aynı sahada buluşturarak turnuvaya farklı bir dinamizm kazandırdı. Turnuva haftasının zirve noktası ise 14 Şubat akşamı düzenlenen Gala Gecesi ve Ödül Töreni oldu. Özel konseptle tasarlanan gece, sahne tasarımı ve sürpriz performanslarıyla unutulmaz bir atmosfere sahne oldu. Gecede sahne alan 35 & 07 Orkestrası, enerjik canlı performansıyla davetlilere müzik dolu anlar yaşatırken salonu adeta bir kutlama sahnesine dönüştürdü. Ödül töreninde kazanan isimler Gloria Golf Club Direktörü David Clare tarafından açıklandı. Kategoriler tek tek anons edilirken salonda yükselen heyecan, şampiyonların sahneye davet edilmesiyle alkış fırtınasına dönüştü. Zarif seremoni ve etkileyici atmosferiyle gala gecesi, turnuvanın finaline yakışan görkemli bir kapanışa imza attı.

Onur AYDIN