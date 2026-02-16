Davetler

Golf tutkunları Antalya'da yarıştı

Antalya'da düzenlenen Gloria Özaltın Championship 2026, dokuzuncu yılında uluslararası golf dünyasını bir kez daha Antalya’da buluşturdu.

Giriş: 16 Şubat 2026 Pazartesi 11:39 Güncelleme: 16 Şubat 2026 Pazartesi 11:43
Golf tutkunları Antalya'da yarıştı

Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde Belek’te düzenlenen Gloria Özaltın Championship 2026, dokuzuncu yılında uluslararası golf dünyasını bir kez daha Antalya’da buluşturdu. Bir hafta süren turnuva, 14 Şubat akşamı gerçekleştirilen gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi. Mücadeleler, Gloria Golf Club bünyesindeki New Course ve Old Course sahalarında oynandı. Farklı ülkelerden gelen amatör ve profesyonel golfçüler, hafta boyunca yüksek tempolu bir rekabet sergiledi. Son güne kadar süren çekişme, organizasyonun heyecan dozunu final anına kadar taşıdı. Turnuva kapsamında düzenlenen Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy, Nurettin Özaltın Memorial Trophy, Sebahat Özaltın Ladies Tournament ve Nuri Özaltın Memorial kategorileri, hem sportif performans hem de organizasyonun köklü geleneğini yansıtan karşılaşmalara sahne oldu. Celebrity Professional Challenge ise profesyonel isimlerle katılımcıları aynı sahada buluşturarak turnuvaya farklı bir dinamizm kazandırdı. Turnuva haftasının zirve noktası ise 14 Şubat akşamı düzenlenen Gala Gecesi ve Ödül Töreni oldu. Özel konseptle tasarlanan gece, sahne tasarımı ve sürpriz performanslarıyla unutulmaz bir atmosfere sahne oldu. Gecede sahne alan 35 & 07 Orkestrası, enerjik canlı performansıyla davetlilere müzik dolu anlar yaşatırken salonu adeta bir kutlama sahnesine dönüştürdü. Ödül töreninde kazanan isimler Gloria Golf Club Direktörü David Clare tarafından açıklandı. Kategoriler tek tek anons edilirken salonda yükselen heyecan, şampiyonların sahneye davet edilmesiyle alkış fırtınasına dönüştü. Zarif seremoni ve etkileyici atmosferiyle gala gecesi, turnuvanın finaline yakışan görkemli bir kapanışa imza attı.

Onur AYDIN

Gloria Özaltın Championship

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler “Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar”

Türk Sanat Müziğinin zarif mirasını gün yüzüne çıkaran “Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar” konseri sanatseverlerle buluştu.
Davetler Golf tutkunları Antalya'da yarıştı

Antalya'da düzenlenen Gloria Özaltın Championship 2026, dokuzuncu yılında uluslararası golf dünyasını bir kez daha Antalya’da buluşturdu.
Güncel Etiler'de açılış daveti...

Cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü hanımları açılış davetinde bir araya geldi.
Jet Set Anne-kız Miami Sahili'nde...

Ünlü model Irina Shayk ve oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden olan 8 yaşındaki kızı Lea ile Miami sahilinde eğlenirken objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Sevgililer Günü’nde özel davet

İstanbul Boğazı’nın tarihi semti Emirgan’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nne özel bir davet verildi.
Jet Set Beyonce'dan imaj değişikliği...

Yıllarca uzun ve kıvırcık saçlarıyla sahneye çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi.
Güncel Cemiyetin aşık çiftleri...

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, cemiyet hayatının aşık çiftlerini bir araya getirdik.

Magazin Hattı Çin Bahar Bayramı Şişli’de kutlandı!

Çin halkı için yılın en önemli ve kutsal dönemi kabul edilen Çin Bahar Bayramı, bu yıl İstanbul’un kalbinde, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen görkemli bir davetle kutlandı.

Davetler Ertürer’in objektifinden özel sergi...

Feruz Ertürer’in 75 yılı aşan fotoğraf serüveninden bir seçki sunan “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya” sergisi açıldı.

Güncel "Film Gibi Hayatlar" lansmanı...

Türk Sinemasının değerli ismi Hülya Koçyiğit "Film Gibi Hayatlar" kitabını okuyucuların beğenisine sundu.
Güncel Çağdaş sanatın yeni buluşma noktası...

İstanbul’da şehirle ilişki kuran dinamik bir platform olarak kurgulanan Art Show: Galeriler Buluşması sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü ismin katılımıyla kapılarını açtı.

Güncel 'EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman' sergisi...

Habertürk Yazarı ve Habertürk TV Airport Programı Yapımcısı Güntay Şimşek, “EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman” başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.