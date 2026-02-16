Beyonce'dan imajını değişikliği...

Yıllarca uzun ve kıvırcık saçlarıyla sahneye çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi.

Giriş: 16 Şubat 2026 Pazartesi

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Sabancı Dubai'de...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Dubai'de teknoloji konulu bir seminere katıldı.
Üreticiye destek için yola çıktı

Bir süredir İzmir'de köy yaşamını deneyimleyen Elif Boyner, üreticilere destek olmak için Kastamonu'ya gitti.
St. Moritz'de tatil...

Pırıl-Gökhan Kokuludağ çifti, St. Moritz tatilinden paylaştıkları romantik pozlarla beğeni topladı.
Anne-kız Miami Sahili'nde...

Ünlü model Irina Shayk ve oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden olan 8 yaşındaki kızı Lea ile Miami sahilinde eğlenirken objektiflere yansıdı.
Etiler'de açılış daveti...

Cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü hanımları açılış davetinde bir araya geldi.

