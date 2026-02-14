Güncel

Cemiyetin aşık çiftleri...

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, cemiyet hayatının aşık çiftlerini bir araya getirdik.

Giriş: 14 Şubat 2026 Cumartesi 10:22 Güncelleme: 14 Şubat 2026 Cumartesi 10:23
Cemiyet hayatının genç temsilcileri, sadece 14 Şubat'ta değil senenin her günü aşklarını dolu dolu yaşıyor. Genç iş insanı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ile her günü Sevgililer Günü tadında geçiriyor. Çiçeği burnunda âşıklar Aslan Kemal Gülman ile Mariam Gülman, nişanlılık sürelerini çok fazla uzatmadan geçtiğimiz yaz dünya evine girmişlerdi. Aşkları yazın başlayan Allah Hakko ile oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ise ilişkilerini sosyal medyada gözler önüne seriyor. Birbirleriyle tutkuyla bağlı olan Can Hakko ile eşi Deniz Hakko ise evliliklerini oğullarıyla taçlandırdı. Aşkları uzun süredir devam Edan Alara Koçibey ve Eren Morova çiftide aşklarını saygı ve sergi çerçevesinde dolu dizgin yaşayanlardan. Bizde bu vesileyle tüm çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayarak çiftlerin aşklarının daim olmasını diliyoruz.

14 Şubat Sevgililer Günü

