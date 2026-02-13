Güncel

"Film Gibi Hayatlar" lansmanı...

Türk Sinemasının değerli ismi Hülya Koçyiğit "Film Gibi Hayatlar" kitabını okuyucuların beğenisine sundu.

Giriş: 13 Şubat 2026 Cuma 09:46 Güncelleme: 13 Şubat 2026 Cuma 09:46
"Film Gibi Hayatlar" lansmanı...

Türk Sinemasının değerli ismi Hülya Koçyiğit'in ''Film Gibi Hayatlar'' ve usta yazar Doğan Hızlan’ı '' Karalama Defteri'' adlı eserlerinin lansmanı, TRT 2 Kitaplığı projesi kapsamında Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Lansmana Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar, damadı Ender Alkoçlar ve pek çok isim katıldı. Lansman kapsamında gerçekleştirilen söyleşinin ardından Hülya Koçyiğit adına çıkarılan İki çiltlik '' Film Gibi Hayatlar '' kitabı için '' Çok heyecanlıyım nasıl gururlandım nasıl mutlu oldum tarifi yapılamaz bana bunu layık gördüğünüz için minnettarlığımı sunuyorum emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum '' diyerek Hülya Koçyiğit ve Doğan Hızlan, kuyruk oluşturan sevenlerinin kitaplarını imzaladı.İlk olarak yan yana Kitaplarını imzalayan İkiliye TRT Genel Müdürü önce Doğan Hızlan'ın elini öptü sonrada Koçyiğit ile tokalaşarak kitaplarını imzalattı. Hülya Koçyiğit'i sevindiren ise 5 yaşındaki hayranının kitabını imzalamak oldu.

Nazif Şahin KARPUZ

Hülya Koçyiğit Film Gibi Hayatlar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Ertürer’in objektifinden özel sergi...

Feruz Ertürer’in 75 yılı aşan fotoğraf serüveninden bir seçki sunan “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya” sergisi açıldı.

Güncel "Film Gibi Hayatlar" lansmanı...

Türk Sinemasının değerli ismi Hülya Koçyiğit "Film Gibi Hayatlar" kitabını okuyucuların beğenisine sundu.
Güncel Çağdaş sanatın yeni buluşma noktası...

İstanbul’da şehirle ilişki kuran dinamik bir platform olarak kurgulanan Art Show: Galeriler Buluşması sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü ismin katılımıyla kapılarını açtı.

Güncel 'EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman' sergisi...

Habertürk Yazarı ve Habertürk TV Airport Programı Yapımcısı Güntay Şimşek, “EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman” başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
Güncel 'Mutlu' son yolculuğuna uğurlandı

Medikal sektörünün önde gelen isimlerinden Cezmi Mutlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel Leopar tutkunu...

Bir moda ikonu haline gelen Yasemin Ergene, leopar tutkusunu stilinde ve evinde gösterdiği küçük detaylarla paylaştı.
Güncel Beyaz Saray'da çekim yaptı

Oyuncu eşi Ceyda Ateş Toplusoy ve kızı Talia ile bir süredir Amerika'da içerik üreten Buğra Toplusoy, yeni videosu için Beyaz Saray'da çekim yaptı.
Jet Set Anne-kız tatilde...

Ünlü model Kate Moss ile model olan kızı Lila Moss, Tulum sahilinde okyanusun keyfini çıkarken görüntülendiler.
Jet Set Köpekleriyle dolaştılar

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğulları Brooklyn Beckham eşi Nicola Peltz'le, köpeklerini bakım evine götürürken objektiflere yansıdı.
Güncel Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Grubu’nun kurucularından iş insanı Kamil Yazıcı, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel Yeni yaşa sürpriz kutlama...

35 yaşına girecek olan genç iş insanı Hakan Sabancı'ya ilk doğum günü sürprizini kuaförü yaptı.
Güncel Sabancı'dan duygusal paylaşım...

Pınar Sabancı, alzheimer teşhisi konan annesi Aysel Konca hakkında duygu dolu bir paylaşım yayınladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.