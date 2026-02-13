"Film Gibi Hayatlar" lansmanı...

Türk Sinemasının değerli ismi Hülya Koçyiğit'in ''Film Gibi Hayatlar'' ve usta yazar Doğan Hızlan’ı '' Karalama Defteri'' adlı eserlerinin lansmanı, TRT 2 Kitaplığı projesi kapsamında Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Lansmana Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar, damadı Ender Alkoçlar ve pek çok isim katıldı. Lansman kapsamında gerçekleştirilen söyleşinin ardından Hülya Koçyiğit adına çıkarılan İki çiltlik '' Film Gibi Hayatlar '' kitabı için '' Çok heyecanlıyım nasıl gururlandım nasıl mutlu oldum tarifi yapılamaz bana bunu layık gördüğünüz için minnettarlığımı sunuyorum emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum '' diyerek Hülya Koçyiğit ve Doğan Hızlan, kuyruk oluşturan sevenlerinin kitaplarını imzaladı.İlk olarak yan yana Kitaplarını imzalayan İkiliye TRT Genel Müdürü önce Doğan Hızlan'ın elini öptü sonrada Koçyiğit ile tokalaşarak kitaplarını imzalattı. Hülya Koçyiğit'i sevindiren ise 5 yaşındaki hayranının kitabını imzalamak oldu.

Nazif Şahin KARPUZ