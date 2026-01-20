Jet Set

Ünlü modacı hayatını kaybetti

İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti.

Giriş: 20 Ocak 2026 Salı 09:58 Güncelleme: 20 Ocak 2026 Salı 09:58
İtalyan modasının simge ismi, adını taşıyan modaevinin kurucusu Valentino Garavani, Roma'da hayata veda etti. 11 Mayıs 1932'de Voghera'da doğan tasarımcı, Paris'te eğitim aldı; ülkesine döndükten sonra 1960 yılında Roma'da Via Condotti'de atölyesini kurdu. Valentino Garavani’nin cenazesinin 21-22 Ocak’ta Roma’da taziye ziyaretlerine açılacağı ve 23 Ocak’ta da yine Roma’daki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikasından son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi. Ünlü modacının vefatının ardından siyaset, moda, iş dünyasından pek çok taziye mesajı paylaşıldı.

Valentino Garavani Moda

