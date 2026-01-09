Türk mücevherleri taktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian, geçtiğimiz aylarda İstanbul’da verdiği özel konserde Zen Pırlanta tasarımlarını tercih etti. Lara Fabian, unutulmaz şarkılarını seslendirdiği gecede, toplam 50,5 karatlık bir pırlanta set ile sahnede yer aldı. Dünya çapında 20 milyondan fazla albüm satan Belçikalı–Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Lara Fabian, Kasım ayında İstanbul’da verdiği özel bir konserde sahneye göz alıcı takılarıyla çıktı. Lara Fabian’ın taktığı gerdanlık 30,82 karat, yüzük 3,51 karat, bileklik 10,54 karat ve küpeler 5,63 karat olmak üzere toplam 50,5 karattan oluşuyor.