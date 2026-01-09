Dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian, geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği özel konserde Türk mücevher markasının tasarımlarını tercih etti.
Giriş: 09 Ocak 2026 Cuma
LARA FABIAN
LARA FABIAN
LARA FABIAN
LARA FABIAN
LARA FABIAN
LARA FABIAN
LARA FABIAN
Türk mücevherleri taktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian, geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği özel konserde Türk mücevher markasının tasarımlarını tercih etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.