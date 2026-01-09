Türk mücevherleri taktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian, geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği özel konserde Türk mücevher markasının tasarımlarını tercih etti.

09 Ocak 2026 Cuma

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Koç Ailesi'nden Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Rahmi Koç ve ablası Semahat Arsel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Dürüst'ün bakım günü...

Yoğun iş temposuna devam eden Elif Dürüst, bir gününü kendine ayırarak soluğu kuaförde aldı.

Açılışta buluştular

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Kadıköy'deki açılışta bir araya geldi.
Dokuz yıllık evlilik bitiyor...

Ünlü müzayedeci Raffi Portakal'ın kızı Maya Portakal Bitargil, Hatay'ın ünlü iş insanları arasında yer alan İbrahim Bitargil ile 9 yıllık evliliklerini sonlandırmaya karar verdi

