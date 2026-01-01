Alessandra, sevgilisiyle yılbaşı tatilinde

Alessandra Ambrosio, sevgilisi Buck Palmer ile yeni yılı Brezilya'nın tatil bölgesi Pernambuco'da karşıladı. Bir dönem Victoria's Secret'ın en popüler modellerinden biri olan 44 yaşındaki Ambrosio, Boda Plajı'nda güneşlenip denizin tadını çıkarırken görüntülendi. Kasım 2024'ten bu yana birlikte olan çift, zaman zaman birbirlerini öperek sevgi gösterisinde bulundu. Brezilyalı model, Aralık 2024'te coşkulu bir doğum günü kutlamasında mücevher tasarımcısı Buck Palmer ile ilişkisini ilan etmişti. Alessandra Ambrosio'nun 2008 ila 2018 arasında nişanlı olarak ilişki yaşadığı iş insanı Jamie Mazur'dan iki çocuğu bulunuyor. Kızı Anja 2008'de, oğlu Noah ise 2012'de dünyaya geldi.