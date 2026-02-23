Magazin Hattı

Tarih ve kültür buluştu

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Kültürel Dönüşüm Derneği ile başlattığı iş birliği kapsamında, seçkin konuklarını Saray’ın ihtişamlı mirasını keşfettikleri özel bir buluşmada ağırladı.

Giriş: 23 Şubat 2026 Pazartesi 11:16 Güncelleme: 23 Şubat 2026 Pazartesi 11:16
Tarih ve kültür buluştu

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Kültürel Dönüşüm Derneği ile başlattığı iş birliği kapsamında, seçkin konuklarını Saray’ın ihtişamlı mirasını keşfettikleri özel bir buluşmada ağırladı. Otelin hayata geçirdiği Tarihi Koridor Turu sırasında davetliler, profesyonel ve kokartlı tur rehberinin anlatımı eşliğinde geçmişin izlerini adım adım takip ederek Çırağan Sarayı’nın köklü hikâyelerine yakından tanıklık etti. Etkinliğe katılan isimler arasında; Aylin Hoşzeban, Ayşegül Tuncer, Buket Taşdelen, Ceren Hatipoğlu, Feyza Bozok, Filiz İbre, Gaye Mataracı, Hilal Mocan, Karin Cankat, Nilgün


Öncebe, Özgür Keleş, Selma Ongun, Serap Erdem, Serap Sarı, Serpil Arıkan, Sinem Eren,


Yonca Gürol, Zafer Kozanoğlu vardı. Çırağan Sarayı’nın tarihinin derinliklerine uzanan özel buluşmada konuklar, görenleri heyecanlandıran, görmeyenleri meraklandıran görkemli bir dönemin izlerini keşfetti. Uzman rehber Fatoş Esra Özal’ın mimari detaylardan tarihi anekdotlara uzanan zengin anlatımıyla zamanın büyüleyici atmosferini deneyimledi. Tarihi turun ardından davetliler, otelin yeni


açılan restoranı Rüya İstanbul’da Boğaz manzarası eşliğinde sunulan öğle yemeğinde bir araya gelerek sohbetlerini sürdürdü.

Kültürel Dönüşüm Derneği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sabancı, markasını St. Moritz’te tanıttı

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, lüks kozmetik markası SUZİ X'i St. Moritz’te verdiği davetle tanıttı.
Jet Set BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

Londra'da gerçekleşen BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında; Galler Prensesi Kate Middleton, Monica Bellucci ve Emma Stone gibi isimler ise şıklıklarıyla dikkat çekti.
Güncel Uludağ'da doğum günü kutlaması

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti kızları Ada'nın doğum gününü Uludağ'da kutladı.
Güncel Alaton'un Üsküdar gezisi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Üsküdar turunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin Hattı Eğitim için bir araya geldiler

Türk Eğitim Derneği'nin 98. yıl resepsiyonu seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Jet Set Rihanna'ya sürpriz doğum günü

Rapçi ASAP Rocky, 38'inci yaşına giren sevgilisi şarkıcı Rihanna'ya sürpriz bir parti düzenledi.
Magazin Hattı Armağan’dan 20. yıl kutlaması

Tasarımcı Ayşen Armağan, kurucusu olduğu markasının 20. yılını kutladı.
Magazin Hattı Tarih ve kültür buluştu

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Kültürel Dönüşüm Derneği ile başlattığı iş birliği kapsamında, seçkin konuklarını Saray’ın ihtişamlı mirasını keşfettikleri özel bir buluşmada ağırladı.

Güncel Yeni tarifini paylaştı

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Ramazan ayına özel yeni tarifini paylaştı.
Güncel Sanat koleksiyonuna özel davet...

Türk ve dünya sanatından önemli sanat yapıtlarını koleksiyonunda bulunduran Demet Sabancı Çetindoğan, özel koleksiyonunu dostlarına tanıttı.
Güncel İsviçre tatili devam ediyor...

Ailesiyle birlikte İsviçre’de kış tatiline çıkan Derin Mermerci'den yeni fotoğraf kareleri gelmeye devam ediyor.
Güncel Çocuklarıyla Uludağ'da kaydı

Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailece çıktıkları Uludağ tatilinde piste çıkarak oğlu ve kızıyla birlikte kayak yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.