Tarih ve kültür buluştu

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Kültürel Dönüşüm Derneği ile başlattığı iş birliği kapsamında, seçkin konuklarını Saray’ın ihtişamlı mirasını keşfettikleri özel bir buluşmada ağırladı. Otelin hayata geçirdiği Tarihi Koridor Turu sırasında davetliler, profesyonel ve kokartlı tur rehberinin anlatımı eşliğinde geçmişin izlerini adım adım takip ederek Çırağan Sarayı’nın köklü hikâyelerine yakından tanıklık etti. Etkinliğe katılan isimler arasında; Aylin Hoşzeban, Ayşegül Tuncer, Buket Taşdelen, Ceren Hatipoğlu, Feyza Bozok, Filiz İbre, Gaye Mataracı, Hilal Mocan, Karin Cankat, Nilgün

Öncebe, Özgür Keleş, Selma Ongun, Serap Erdem, Serap Sarı, Serpil Arıkan, Sinem Eren,

Yonca Gürol, Zafer Kozanoğlu vardı. Çırağan Sarayı’nın tarihinin derinliklerine uzanan özel buluşmada konuklar, görenleri heyecanlandıran, görmeyenleri meraklandıran görkemli bir dönemin izlerini keşfetti. Uzman rehber Fatoş Esra Özal’ın mimari detaylardan tarihi anekdotlara uzanan zengin anlatımıyla zamanın büyüleyici atmosferini deneyimledi. Tarihi turun ardından davetliler, otelin yeni

açılan restoranı Rüya İstanbul’da Boğaz manzarası eşliğinde sunulan öğle yemeğinde bir araya gelerek sohbetlerini sürdürdü.