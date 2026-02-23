Armağan’dan 20. yıl kutlaması

Tasarımcı Ayşen Armağan, kurucusu olduğu A2 markasının 20. yılını A2 Tasarım Mağazası’nda düzenlenen özel bir davetle kutladı. Cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı etkinlikte, markanın moda ve aksesuar odaklı özgün tasarım anlayışı davetlilerle buluştu. Meslek hayatını tasarımcı olarak sürdüren Armağan; özellikle aksesuar tasarımı, dekoratif objeler ve çağdaş moda parçaları alanında uzmanlaşmış bir isim. Samimi atmosferiyle dikkat çeken davette konuklar, markanın 20 yıllık yaratıcı yolculuğunu yansıtan özel seçkiyi yakından inceleme fırsatı bulurken, kutlama keyifli sohbetler eşliğinde devam etti.