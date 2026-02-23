Jet Set

Rihanna'ya sürpriz doğum günü

Rapçi ASAP Rocky, 38'inci yaşına giren sevgilisi şarkıcı Rihanna'ya sürpriz bir parti düzenledi.

Giriş: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:22 Güncelleme: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:49
Rihanna'ya sürpriz doğum günü

ASAP Rocky, üç çocuğunun annesi Rihanna'nın mutluluğu için elinden geleni yapıyor. Ünlü rapçi, 20 Şubat doğumlu Barbadoslu şarkıcı Riri'nin 38'inci doğum günü için ABD'nin Santa Monica kentindeki bir İtalyan restoranında sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Partide; Rocky kırmızı ekose bir gömlek giyerken, Rihanna'nın siyah transparan elbisesi dikkat çekti. 3 yaşında RZA, 2 yaşında Riot adlarında oğulları ve henüz 5 aylık olan Rocki adında kızları olan şarkıcı çift, sık sık baş başa dışarı çıkarken görüntüleniyor. Rihanna ve ASAP Rocky ikilisi, en son Sevgililer Günü'nde bir restorandan el ele çıkarken fotoğraflanmıştı. Çift, 2019'dan bu yana birlikte ve ilişkilerini kamuoyuna 2021'de duyurmuştu.

ASAP Rocky Rihanna

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sabancı, markasını St. Moritz’te tanıttı

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, lüks kozmetik markası SUZİ X'i St. Moritz’te verdiği davetle tanıttı.
Jet Set BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

Londra'da gerçekleşen BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında; Galler Prensesi Kate Middleton, Monica Bellucci ve Emma Stone gibi isimler ise şıklıklarıyla dikkat çekti.
Güncel Uludağ'da doğum günü kutlaması

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti kızları Ada'nın doğum gününü Uludağ'da kutladı.
Güncel Alaton'un Üsküdar gezisi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Üsküdar turunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin Hattı Eğitim için bir araya geldiler

Türk Eğitim Derneği'nin 98. yıl resepsiyonu seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Jet Set Rihanna'ya sürpriz doğum günü

Rapçi ASAP Rocky, 38'inci yaşına giren sevgilisi şarkıcı Rihanna'ya sürpriz bir parti düzenledi.
Magazin Hattı Armağan’dan 20. yıl kutlaması

Tasarımcı Ayşen Armağan, kurucusu olduğu markasının 20. yılını kutladı.
Magazin Hattı Tarih ve kültür buluştu

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Kültürel Dönüşüm Derneği ile başlattığı iş birliği kapsamında, seçkin konuklarını Saray’ın ihtişamlı mirasını keşfettikleri özel bir buluşmada ağırladı.

Güncel Yeni tarifini paylaştı

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Ramazan ayına özel yeni tarifini paylaştı.
Güncel Sanat koleksiyonuna özel davet...

Türk ve dünya sanatından önemli sanat yapıtlarını koleksiyonunda bulunduran Demet Sabancı Çetindoğan, özel koleksiyonunu dostlarına tanıttı.
Güncel İsviçre tatili devam ediyor...

Ailesiyle birlikte İsviçre’de kış tatiline çıkan Derin Mermerci'den yeni fotoğraf kareleri gelmeye devam ediyor.
Güncel Çocuklarıyla Uludağ'da kaydı

Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailece çıktıkları Uludağ tatilinde piste çıkarak oğlu ve kızıyla birlikte kayak yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.