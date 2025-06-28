Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi

Venedik başta olmak üzere dünya kamuoyunda haftalardır konuşulan "yılın düğünü" dün akşam yapıldı. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan 61 yaşındaki Jeff Bezos ile 55 yaşındaki partneri Lauren Sanchez, Venedik'in San Giorgio Adası'nda İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri altında ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı "görkemli" bir düğün yaptı. Çiftin düğünü basına kapalı gerçekleşirken Lauren Sanchez, evliliklerini Instagram hesabından paylaştığı bir kare fotoğrafla duyurdu ve soyadı kısmına "Bezos"u da ekledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, televizyon ünlüsü Kim Kardashian, oyuncu Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, televizyon sunucusu Oprah Winfrey, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve oyuncu Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.