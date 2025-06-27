Yılın düğününe ünlü akını...

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez'in, hafta sonuda gerçekleştirilecek olan nikâh törenine saatler kaldı. Daily Mail'in haberine göre; çift, İtalya'nın Venedik kentinde, ünlü davetlilerin katılımıyla 20 milyon dolarlık düğün yapacak. Bezos ve Sanchez, önceki gün hayatlarını birleştireceği Venedik'te görüntülendi. Düğün öncesi hazırlıkları inceleyen Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yarın San Giorgio Maggiore Kilisesi'nde yemin edeceği basına yansıdı. Büyük partinin cumartesi günü yapılacağı ifade edildi. Düğünün dünya ünlü konukları Venedik'e ulaşmaya başladı. İlk gelenler arasında Kim Kardashian ile kardeşi Khloe Kardashian bulunuyor. Konuklar arasında bulunan ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey da arkadaşlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayacak. Katty Perry ile yollarını ayıran Orlando Bloom da Venedik'e geldi. İngiliz oyuncu, yürüyüş yaparken görüntülendi. Reality show yıldızı Kylie Jenner, çocuklarıyla birlikte Venedik'e geldi.