Jet Set

Galada bebek sürprizi...

Met Gala'nın en şık davetlilerinden biri olan şarkıcı Rihanna, Marc Jacobs kostümü içinde üçüncü hamileliği haberini verdi.

Giriş: 06 Mayıs 2025 Salı
Galada bebek sürprizi...

Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan Met Gala, bu yıl da New York'taki geleneksel davette dünyaca ünlü yüzleri bir araya getirdi. Met Gala'nın en şık davetlilerinden biri olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Marc Jacobs kostümü içinde üçüncü hamileliği haberini verdi. Hayranlarını şaşkınlığa uğratan Rihanna, New York’taki Carlyle Hotel’den ayrılırken Miu Miu imzalı bir elbiseyle bebeğini sergiledi. Marc Jacobs tasarımı bir kıyafetle gecenin son konuğu olarak kırmızı halıya gelen şarkıcı; siyah kısa yün ceket, yün bustiyerli bodysuit, kuyruk detaylı çizgili siyah yün etek, puantiyeli saten fular, bilekten zincirli topuklu ayakkabılar ve Marc Jacobs’ın Stephen Jones iş birliğiyle tasarlanmış bir şapka giymişti.


Rihanna Marc Jacobs MET Gala

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