Jet Set

Shakira, ayrılık acısını atlattı...

Gerard Pique ile 11 yıllık birlikteliğini, aldatıldığı için 3 yıl önce bitiren dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, zorlu ayrılık sürecini nasıl atlattığını açıkladı.

Giriş: 08 Şubat 2025 Cumartesi
Shakira, ayrılık acısını atlattı...

Shakira, 3 yıl sonra Gerard Pique'den 'zorlu' ayrılık sürecini anlattı. 48 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, kendisini aldattığı yönündeki söylentiler üzerine, 38 yaşındaki Barcelona'nın eski yıldızından Haziran 2022'de ayrıldığını duyurmuştu. Gerard Pique ile 11 yıllık birlikteliğinden 12 yaşında Milan ve 10 yaşında Sasha adında iki oğlu olan Shakira, Pique ile ayrılık acısını nasıl aştığını anlattı. Ayrılığın üstesinden gelmesine yardımcı olan en önemli şeyin müzik olduğunu söyleyen Shakira, aşkta şansının giderek azaldığına inandığını, çocukları için güçlü, bekar bir anne olmaya odaklandığını belirtti. "Müziğimin tedavi edici bir etkisi olduğunu öğrendim" diyen şarkıcı, "Ayrılık nedeniyle kişisel olarak birkaç zor yıl geçirdim ama müzik beni tekrar bir araya getiren yapıştırıcı gibiydi" ifadesini kullandı. Shakira, "Bana çok bağlı olan bu iki çocuktan, bu iki bebekten ben sorumluyum ve ben bekar bir anneyim, bana herhangi bir konuda yardımcı olacak bir kocam ya da yardımcı yok" dedi. Shakira ve Gererd Pique, 2010'da şarkıcının 'Waka Waka (This Time for Africa)' şarkısına çekilen klibin setinde tanıştı. Mayıs 2011'de ilişkilerini kamuoyuna açıklayan çift, 2013'te oğulları Milan'ı ve 2015'te Sasha'yı kucaklarına aldı. Shakira, Gerard Pique'nin kendisini Clara Chia Marti aldattığını öğrenir öğrenmez ilişsine son verirken Barcelo'dan ABD'ye taşındı.

Shakira Gerard Pique Ayrılık

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