Leonardo DiCaprio'ya 50'nci yaş partisi!

Leonardo DiCaprio, 50'nci yaşına girişini Los Angeles'taki evinde düzenlediği büyük bir partiyle kutladı. Oscar'lı oyuncunun Hollywood Hills bölgesindeki evinde verdiği partiye dünyaca ünlü yıldız isimler katıldı. Brad Pitt'in 2022'den bu yana birlikte olduğu kız arkadaşı Ines de Ramon ile birlikte katıldığı partiye, Katy Perry ile Orlando Bloom çifti de gitti. Partiden yansıyan görüntülerde ünlü müzisyen Stevie Wonder, piyano başında Leonardo DiCaprio için 'İyi ki Doğdun' şarkısını çaldı. Davetlilerin hep bir ağızdan şarkıyı söylediği anlarda, İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti'nin DiCaprio'nun yanağına öpücük kondurması objektiflere yansıdı. İşte Leonardo DiCaprio'nun 81 yaşındaki babası George DiCaprio ile üvey annesi Peggy DiCaprio'nun da katıldı.