Gisele Bündchen'den kumsal pozu!

Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, ülkesi Brezilya'daki Lençóis Maranhenses Milli Parkı'ndaki lagünlerde tatilin tadını çıkardı. 44 yaşındaki ünlü model, Instagram mesajında, "Her zaman Lençóis Maranhenses'i ziyaret etmeyi hayal etmiştim. Brezilya çok güzel!" diye yazdı. 'Lençóis', Portekizce 'çarşaf' anlamına geliyor. Kum, yağmur ve rüzgar tarafından çarşaf gibi şekillendirilmesi sayesinde dünya üzerindeki en büyüleyici ve eşsiz manzaralardan birini sunuyor. Bündchen'in, São Luís-Marechal Cunha Machado Uluslararası Havaalanı'ndan Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletinde bulunan 380 bin dönümlük milli parka helikopterle gittiği öğrenildi. Bündchen'e 12 yaşındaki kızı Vivian Lake Brady de kum tepelerinde annesine eşlik etti. Bündchen'in bir paylaşımında kalabalık bir grupla ATV sürme keyfi yaptığı görüldü. Grupta jiu-jitsu eğitmeni erkek arkadaşı Joaquim Valente'nin olup olmadığı öğrenilemedi.