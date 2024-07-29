Laurent Lafitte, Bodrum'da...

Fanny Ardant ile rol aldığı 2013 yapımlı 'Les Beaux Jours' adlı filmle yıldızı parlayan, ' O Kadın', 'Kimseye Söyleme' ve 'Kızıl Nehirler'de rol alan Fransız oyuncu Laurent Lafitte, bir erkek arkadaşıyla tatil yapmak için Bodrum'u tercih etti. Laurent Lafitte, Bodrum Havalimanı'nda görüntülendi. Fransa'ya dönen Laurent Lafitte, yaklaşık bir hafta yanındaki erkek arkadaşıyla Bodrum'daki bir otelde tatil yaptı. Ülkesine geri dönmek için havalimanına giden Laurent Lafitte, basın mensuplarını fark edince tepki gösterdi. 50 yaşındaki oyuncu; "Beni kimse görüntüleyemez" diyerek sert çıktı. İkili, daha sonra bavullarıyla güvenlikten geçip bilet işlemlerini yaptı.

Hakan YAĞCI