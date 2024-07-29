Jet Set

Laurent Lafitte, Bodrum'da...

Fransız oyuncu Laurent Lafitte, bir erkek arkadaşıyla Bodrum Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Fransa'ya dönen Lafitte, gazetecileri fark edince; "Beni kimse görüntüleyemez" diyerek tepki gösterdi.

Giriş: 29 Temmuz 2024 Pazartesi
Laurent Lafitte, Bodrum'da...

Fanny Ardant ile rol aldığı 2013 yapımlı 'Les Beaux Jours' adlı filmle yıldızı parlayan, ' O Kadın', 'Kimseye Söyleme' ve 'Kızıl Nehirler'de rol alan Fransız oyuncu Laurent Lafitte, bir erkek arkadaşıyla tatil yapmak için Bodrum'u tercih etti. Laurent Lafitte, Bodrum Havalimanı'nda görüntülendi. Fransa'ya dönen Laurent Lafitte, yaklaşık bir hafta yanındaki erkek arkadaşıyla Bodrum'daki bir otelde tatil yaptı. Ülkesine geri dönmek için havalimanına giden Laurent Lafitte, basın mensuplarını fark edince tepki gösterdi. 50 yaşındaki oyuncu; "Beni kimse görüntüleyemez" diyerek sert çıktı. İkili, daha sonra bavullarıyla güvenlikten geçip bilet işlemlerini yaptı.

Hakan YAĞCI

Laurent Lafitte Bodrum Havalimanı Fransa

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Dostlarını Bodrum'da ağırladılar...

İş dünyasının önde gelen başarılı iş insanlarından Ferit Şahenk ve eşi Diana Şahenk Bodrum'da dostlarını ağırladılar.
Magazin Hattı 13. yıla özel kutlama

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, eşi Elif İnci Aras ile evliliklerinin 13. yılını Bodrum'da oğulları Atlas ile birlikte kutladı.

Güncel Polat, son yolculuğuna uğurlandı...

Polat Holding'in kurucusu iş insanı İbrahim Polat, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Jet Set Laurent Lafitte, Bodrum'da...

Fransız oyuncu Laurent Lafitte, bir erkek arkadaşıyla Bodrum Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Fransa'ya dönen Lafitte, gazetecileri fark edince; "Beni kimse görüntüleyemez" diyerek tepki gösterdi.
Güncel 'Günübirlik Como gezisi'

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı kızlarıyla birlikte Como'yu gezdi. Keyifli tatilini paylaşan Sabancı, kızının çektiği fotoğrafı 'Günübirlik Como gezisi' notuyla paylaştı.
Magazin Hattı Sağlıklı etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları özel bir etkinlikte buluştu.
Güncel Koç'un gece eğlencesi...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bir mekanda gece boyu eğlendi.
Güncel İbrahim Polat hayatını kaybetti!

Polat Holding'in kurucusu iş insanı İbrahim Polat hayatını kaybetti.
Güncel İtalya'da deniz, kum, güneş...

Şebnem ve Celal Çapa çifti İtalya'da Bettina Machler ve Zeynep Çarmıklı ile deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardılar.

Güncel Yeni stilini paylaştı

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, yeni saç stiliyle takipçilerinin karşısına çıktı.
Jet Set Gomez'den sevgilisine teşekkür

Yaklaşık bir yıldır müzisyen Benny Blanco ile birlikte olan Selena Gomez; "Bugün ve her gün hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" şeklinde bir paylaşımda bulundu
Güncel Özilhan'dan aperatif tarifler...

Yasemin Özilhan Kaplankaya'daki evinin mutfağında takipçilerine aperatif bir yemek tarifi verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.