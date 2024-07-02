Rihanna ve ASAP Rocky yürüyüşte

Rihanna, New York'ta, iki çocuğunun babası ASAP Rocky ile yürüyüşte görüntülendi. Yürüyüş esnasında korumaları da hemen arkalarında yer aldı. 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 35 yaşındaki rapçi ASAP Rocky ile kâh el ele kâh sevgilisinin eli omzunda yürürken mutlu bir görüntü verdi. Her ikisi de spor ve rahat kıyafetler içinde olan ünlü çift, yürüdükleri yol boyunca kendileri gibi spor yapmaya çıkanlar tarafından fark edilmedi. Çift, geçen yıl ağustos ayında ikinci çocukları Riot Rose'u kucağına aldı. Rihanna, ikinci bebeğine hamileliğini geçen yılki Super Bowl devre arası performansında duyurmuştu. Çiftin ayrıca iki yaşında RZA Athelaston adında bir oğlu var.