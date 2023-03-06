Jet Set

"Bruce Willis'in hastalığı ilerledi"

Demi Moore eski eşi Bruce Willis'in hastalığının ilerlediğini açıkladı. Moore, bu konuda "Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi" dedi.

Giriş: 06 Mart 2023 Pazartesi
"Bruce Willis'in hastalığı ilerledi"

2022'de afazi rahatsızlığına yakalandığı açıklanan 67 yaşındaki ABD'li ünlü aktör Bruce Willis'in hastalığı hakkındaki bilgi güncellendi. Willis'e geçtiğimiz günlerde frontotemporal demans teşhisi konuldu. Demi Moore, eski eşi ve Tallulah, Scout ile Rumer adlı çocuklarının babası Bruce Willis'in sağlığı hakkında bir açıklamada bulundu. Moore, konuyla ilgili şunları söyledi: Bruce'un hastalığını paylaştığımızdan beri aldığımız inanılmaz sevgi, destek ve harika hikâyeler için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi. Artık daha spesifik bir teşhisimiz var. Frontotemporal demans... Ne yazık ki iletişimdeki zorluklar Bruce'un karşılaştığı hastalığın sadece bir belirtisi. Bu acı da olsa, sonunda net bir teşhis konması rahatlatıcı.



Bruce Willis Demi Moore

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