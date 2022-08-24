Jet Set

Lopez'den düğün paylaşımı!

Geçtiğimiz gün oyuncu Ben Affleck ile 3 gün sürecek bir düğün ile evlilik yeminlerini tekrarlayan Jennifer Lopez, görkemli düğün töreninden özel detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba
Lopez'den düğün paylaşımı!

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti, ünlü aktörün Georgia'da bulunan malikanesinde aile fertleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda evlilik yeminlerini tekrarlamıştı. Bir ay önceki evlilik yeminlerini tekrarlayan çiftin düğününde konuklar, beyaz kıyafet giydi. Jennifer Lopez ile Ben Affleck, düğün alanına yemyeşil çimenlerin üzerine serilen beyaz bir halının üzerinde yürüdü. O sırada gelin ve damada, çiftin eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları da eşlik etti. Ayrıca ünlü çiftin bu özel günleri için çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Düğünün yayın hakları satıldığı için konuklara sosyal medya kısıtlaması getirilmişti. Görkemli düğünün ardından ünlü şarkıcı Jennifer Lopez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ralph Lauren imzalı zarif gelinliğiyle poz veren Lopez takipçilerinden beğeni topladı.

Jennifer Lopez Ben Affleck düğün

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