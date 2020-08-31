Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kazananlar açıklandı.

Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'in ev sahipliği yaptığı sınırlı sayıda seyirci alınan New York'taki geceye en çok ödülle Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu. Televizyondan ve internetten izlenen gecede dokuz dalda aday gösterilen Lady Gaga, yılın şarkıcısı dahil beş ödül kazanırken, BTS de dört ödülle törenin yıldızı oldu. İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları:

YILIN KLİBİ

The Weeknd - Blinding Lights

YILIN ŞARKICISI

Lady Gaga



YILIN ŞARKISI

Lady Gaga ve Ariana Grande -

Rain On Me



EN İYİ İŞBİRLİĞİ

Lady Gaga ve Ariana Grande

Rain On Me

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

Doja Cat



EN İYİ POP ŞARKISI

BTS - On

EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI

Megan Thee Stallion - Savage



EN İYİ ROCK ŞARKISI

Coldplay - Orphans



EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine



EN İYİ LATİN ŞARKISI

Maluma ft. J Balvin - Qué Pena



EN İYİ K-POP ŞARKISI

BTS - On



SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP

H.E.R. - I Can't Breathe



EN İYİ EVDEN ÇEKİLEN KLİP

Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U



EN İYİ GRUP

BTS



EN İYİ KARANTİNA PERFORMANSI

CNCO - MTV Unplugged At Home