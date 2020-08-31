Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'in ev sahipliği yaptığı sınırlı sayıda seyirci alınan New York'taki geceye en çok ödülle Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu. Televizyondan ve internetten izlenen gecede dokuz dalda aday gösterilen Lady Gaga, yılın şarkıcısı dahil beş ödül kazanırken, BTS de dört ödülle törenin yıldızı oldu. İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları:
YILIN KLİBİ
The Weeknd - Blinding Lights
YILIN ŞARKICISI
Lady Gaga
YILIN ŞARKISI
Lady Gaga ve Ariana Grande -
Rain On Me
EN İYİ İŞBİRLİĞİ
Lady Gaga ve Ariana Grande
Rain On Me
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI
Doja Cat
EN İYİ POP ŞARKISI
BTS - On
EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI
Megan Thee Stallion - Savage
EN İYİ ROCK ŞARKISI
Coldplay - Orphans
EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI
Machine Gun Kelly - Bloody Valentine
EN İYİ LATİN ŞARKISI
Maluma ft. J Balvin - Qué Pena
EN İYİ K-POP ŞARKISI
BTS - On
SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP
H.E.R. - I Can't Breathe
EN İYİ EVDEN ÇEKİLEN KLİP
Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U
EN İYİ GRUP
BTS
EN İYİ KARANTİNA PERFORMANSI
CNCO - MTV Unplugged At Home