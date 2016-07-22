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Model değil seyirciler

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Cemiyet hayatının ünlü hanımları Istanbul Fashion Week'te Güzelikleriyle modellere taş çıkardılar.

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, geçtiğimiz hafta düzenlenen Istanbul Fashion Week'i yakından takip ettiler. Ünlü moda tasarımcılarının defilelerini en ön sıradan izleyen sosyetik hanımlar, özellikle Tuvana Büyükçınar'ın kreasyonlarına hayran kaldılar. Düzgün fizikleri ve bakımlı olmalarıyla dikkat çeken Suzan Toplusoy, Esra Oflaz Güvenkaya, Figen Kıral ve Etel Baler podyuma çıkan modellere taş çıkardılar. Defileyi pür dikkat izleyen güzel hanımlar, sık sık birbirleriyle de fikir alışverişinde bulundular.

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Istanbul Fashion Week Cemiyet hayatının ünlü hanımları Esra Oflaz Güvenkaya Etel Baler
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