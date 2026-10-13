'Rahmi Koç' turnuvada sahaya çıktı

Ataşehir Golf Kulübü, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Süleyman Bodur Golf Turnuvası’nın son gününde iş dünyasının önde gelen isimlerini ve sporseverleri ağırladı. Turnuvanın kapanış gününe Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç’un katılımı damga vurdu. Kapanış gününde sahaya çıkan Rahmi M. Koç; Raif Bilir, Bülent Çakır, Erhan Bulutçu ve turnuvanın ev sahibi Ali Bodur ile birlikte yeşil sahalarda kıyasıya ve keyifli bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşmalar boyunca Ataşehir Golf Kulübü Kurucusu Murat Karaduman ve Kulüp Kaptanı Cüneyt Sapmaz da Rahmi M. Koç’a eşlik etti. Organizasyonun ardından açıklamada bulunan Ataşehir Golf Kulübü yönetimi, Rahmi M. Koç’u ağırlamaktan ve gelenekselleşen turnuvayı başarıyla tamamlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.