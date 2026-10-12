Mardin'de geleneksel tören...

Eylül 2024’te Venedik’te üç gün süren görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sima Tarkan - Mark Başoğlu çifti, 31 Mart’ta dünyaya gelen oğulları Can Matteo için Mardin’de dillere destan bir vaftiz töreni düzenledi. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getiren bu özel organizasyonda, gözler Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin üzerindeydi. Cuma günü dostlarıyla birlikte Mardin’e giden Nazlı ve Hacı Sabancı çifti de hafta sonu boyunca süren bu görkemli kutlamalara katılarak dostlarını yalnız bırakmadı. Mardin’deki ilk akşamda davetliler keyifli bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Nazlı ve Hacı Sabancı’nın da yer aldığı gecede, eğlenceli dans dans performansları akşamın en çok konuşulan anları oldu. Kutlamaların en anlamlı anı ise Süryaniler için büyük önem taşıyan kadim Mor Gabriel Manastırı’nda gerçekleşti. Sabancı çiftinin de katılım gösterdiği ve konukların kurallara büyük bir titizlikle uyduğu törenle, Mor Gabriel Manastırı tarihinin en görkemli vaftiz törenlerinden birine ev sahipliği yapmış oldu.