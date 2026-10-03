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Türkiye ile Arnavutluk arasında turizm diplomasisi...

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) temsilcileri ve Türk turizm heyeti, ikili temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Giriş: 03 Ekim 2026, Cumartesi 10:55
Türkiye ile Arnavutluk arasında turizm diplomasisi...
ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİSİ CEYHUN ERCİYES, HEDİYE GÜRAL GÜR, TİCARET MÜŞAVİRİ TARIK AKSOY
ARNAVUTLUK KÜLTÜR, TURİZM VE SPOR BAKANI BLENDI GONXHJA, HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Türkiye ile Arnavutluk arasında turizm diplomasisi...
ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİSİ CEYHUN ERCİYES, HEDİYE GÜRAL GÜR, TİCARET MÜŞAVİRİ TARIK AKSOY
ARNAVUTLUK KÜLTÜR, TURİZM VE SPOR BAKANI BLENDI GONXHJA, HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) temsilcileri ve Türk turizm heyeti, ikili temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında heyet, ilk olarak Future Hospitality Forum etkinliği dolayısıyla Tiran’da bir araya gelerek Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Spor Bakanı ile buluştu. Görüşmede turizm ve konaklama sektöründeki iş birliği imkanları değerlendirildi. Temaslar çerçevesinde Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği de ziyaret edildi. Türkiye’nin Arnavutluk Büyükelçisi Sayın B. Ceyhun Erciyes, heyeti elçilik binasında ağırladı. Ziyarete Ticaret Müşaviri Sayın Tarık Aksoy da eşlik etti. Görüşmede heyet tarafından Büyükelçi Erciyes’e hatıra plaketi takdim edildi. HİB bünyesinde gerçekleşen ziyaretlerde Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticari ve turistik bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hizmet İhracatçıları Birliği
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