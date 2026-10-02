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'Semahat Arsel İlkokulu' törenle eğitime başladı

Vehbi Koç Vakfı tarafından yaptırılan Semahat Arsel İlkokulu, düzenlenen törenle kapılarını öğrencilere açtı.

Giriş: 02 Ekim 2026, Cuma 13:46
'Semahat Arsel İlkokulu' törenle eğitime başladı
SEMAHAT ARSEL, KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ
SEMAHAT ARSEL
GENEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
'Semahat Arsel İlkokulu' törenle eğitime başladı
SEMAHAT ARSEL, KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ
SEMAHAT ARSEL
GENEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde eğitim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım daha hayata geçirildi. Vehbi Koç Vakfı tarafından yaptırılan Semahat Arsel İlkokulu, düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını öğrencilere açtı. Açılış programına; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Millî Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından Vali İlhami Aktaş, eğitime sağladığı değerli katkılardan dolayı Semahat Arsel’e hediye takdiminde bulundu. Birlikte kesilen açılış kurdelesiyle okul resmen hizmete giren Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu, ilçedeki eğitim hayatına ilk adımını attı. Törenin ardından protokol üyeleri okul binasını inceleyerek sınıfları gezdi. Dersliklerde öğrencilerle yakından ilgilenen ve heyecanlarına ortak olan protokol mensupları, öğretmenler odasında eğitim kadrosuyla bir araya gelerek okulun genel durumu ve planlanan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yeni eğitim yuvasının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temenni edilirken, okulun kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür edildi.

Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu
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