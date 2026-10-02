Sabancı'ya Paris'te anlamlı onur...

Paris’te 10–13 Eylül 2026 tarihlerinde 73 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük uluslararası mutfak diplomasisi etkinliği olarak kabul edilen Village International de la Gastronomie, gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında sağlıklı yaşam ve gastronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Aslıhan Koruyan Sabancı, İtalyan şefler tarafından özel bir jestle onurlandırıldı. Michelin yıldızlı ve Gourmand Awards ödüllü İtalyan şefler, Koruyan Sabancı’ya "La Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità – La Prima al Mondo" rozetini takdim etti. Rozeti İtalya ile Türkiye arasındaki dostluğun ve kültürlerarası paylaşımların güzel bir sembolü olarak gördüğünü belirten Aslıhan Koruyan Sabancı, bu anlamlı takdir için teşekkürlerini iletti.

73 Ülke Gastronomi İçin Bir Araya Geldi

Marché International de Rungis ve World Union of Wholesale Markets Başkanı Stéphane Layani’nin kurduğu pazar, ödüllü MasterChef ve gastronomi yazarı Cyril Rouquet-Prévost’un ev sahipliğinde gerçekleşen "Private Chef World Cup" etkinliğiyle de renkli anlara sahne oldu. Türkiye standının yanı sıra Fransa, Fas, Meksika, Peru, Brezilya ve Haiti’nin de aralarında bulunduğu 73 ülkenin katıldığı organizasyonda, yerel ürünlerin ve lezzetlerin birleştirici gücü vurgulanarak gastronominin kültürlerarası dostluk ile barışa sunduğu katkı bir kez daha gözler önüne serildi.