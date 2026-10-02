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JLO'nun İtalya stili...

Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da bulunan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, giydiği iddialı stillerle modanın kalbinin attığı kentte tüm bakışları üzerine topladı.

Giriş: 02 Ekim 2026, Cuma 10:46
JLO'nun İtalya stili...
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JLO'nun İtalya stili...
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 
JENNIFER LOPEZ 

Milano Moda Haftası kapsamında İtalya’da bulunan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, giydiği iddialı stillerle modanın kalbinin attığı kentte tüm bakışları üzerine topladı. İtalyan şıklığını kendi iddialı tarzıyla harmanlayan pop ikonunun Milano stilleri öne çıkıyor. Kırmızı halı ve özel davetlerde cazibesinden ödün vermeyen Lopez, sırtı açık siyah dantel detaylı elbisesi ve üzerine aldığı kürk etolüyle büyüleyici bir görünüm sergiledi. Yeşil küpeleri ve arkada toplanmış saç modeliyle stilini tamamlayan ünlü yıldız, Milano gecelerine damgasını vurdu. Milano’nun tarihi atmosferinde maskülen şıklığı tercih eden Jennifer Lopez, siyah kadife üçlü takımıyla göz kamaştırdı. Beyaz gömlek, kravat, siyah deri çizmeler ve kasket şapkasıyla kusursuz bir İtalyan terzilik örneği sunan ünlü şarkıcı, stilindeki detaylarla adeta bir moda dersi verdi. İtalyan modasının vazgeçilmez simgelerinden olan leopar desenini kucaklayan J.Lo, ceket, süper mini etek ve uyumlu topuklu ayakkabılardan oluşan takımıyla cesur bir duruş sergiledi. Siyah güneş gözlükleri ve el çantasıyla görünümünü güçlendiren yıldız, Milano sokaklarında ve kaldığı otelde iddialı pozlar verdi.

Milano moda haftası Jennifer Lopez italya
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