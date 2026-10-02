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Dijital çağ söyleşisi...

Melisa Sabancı Tapan, AI.SU platformunda Bünyamin Aydın ile bir araya gelerek dijitalleşen dünyada zanaat, moda ve insan kalabilmenin sınırlarını tartıştı.

Giriş: 02 Ekim 2026, Cuma 10:09
Dijital çağ söyleşisi...
MELİSA TAPAN, BÜNYAMİN AYDIN 
MELİSA TAPAN, BÜNYAMİN AYDIN 
MELİSA TAPAN, BÜNYAMİN AYDIN 
MELİSA TAPAN, BÜNYAMİN AYDIN 
MELİSA TAPAN, BÜNYAMİN AYDIN 
MELİSA TAPAN 
MELİSA TAPAN 
MELİSA TAPAN 
MELİSA TAPAN 
MELİSA TAPAN 
Dijital çağ söyleşisi...
MELİSA TAPAN, BÜNYAMİN AYDIN 
MELİSA TAPAN, BÜNYAMİN AYDIN 
MELİSA TAPAN, BÜNYAMİN AYDIN 
MELİSA TAPAN, BÜNYAMİN AYDIN 
MELİSA TAPAN, BÜNYAMİN AYDIN 
MELİSA TAPAN 
MELİSA TAPAN 
MELİSA TAPAN 
MELİSA TAPAN 
MELİSA TAPAN 

Melisa Sabancı Tapan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dijitalleşen dünyada insan kalabilmek, hız, zanaat ve yapay zekâ ilişkisi üzerine gerçekleştirdikleri etkileyici söyleşinin detaylarını aktardı. AI.SU platformu kapsamında Bünyamin Aydın ile bir araya gelen Tapan, moda ve üretim süreçlerindeki dönüşümü odağına alan derin bir tartışmaya imza attı. Görselde yer alan "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temalı etkinlikte, hız ve zanaatın birbirinin zıttı olup olmadığı ile yapay zekânın üretim süreçlerindeki rolü masaya yatırıldı.

"Katılımcılarla Dijitalleşen Dünyayı Birlikte Sorguladık"

Paylaşımında teknolojinin getirdiği dönüşüme ve sordurduğu sorulara dikkat çeken Melisa Sabancı Tapan, şu ifadelere yer verdi: "İlla hız ve zanaat birbirinin zıttı olmak zorunda mı? Yapay zekâ elimizden hatalarımızı alacak mı, ya da almalı mı? Verim ve hata karşı karşıya mı? Yeni imkânlar, bırakmaya gönlümüzün razı olmadığı şeylerle savaşmak zorunda mı? Katılımcılarla dijitalleşen dünyayı birlikte sorguladık: Bu dünyada neyi feda etmeyeceğiz?" Konuşmanın kendi seyrinde gelişerek ilham verici bir noktaya evrildiğini belirten Tapan, Bünyamin Aydın ile birlikte yürüttükleri bu paylaşım için şunları ekledi: "AI.SU’da Benji’yle bu gerilimi moda ve üretim üzerinden açtık. Sonra oda kendi sorularını, kendi hikâyelerini getirdi ve konuşma bizim kurduğumuz yerden çıkıp başka bir yere yürüdü... Garip bir şekilde Bünyaminle aynı meseleye farklı yerlerden bakıp yine aynı resmi tamamlayabildik. Onu dinlerken gurur duydum, heyecanlandım ve öğrendim. Yolculuğuma eşlik ettiğin, destek olduğun için teşekkür ederim. Birbirimizden öğrenmeye, çeşitlilikten beslenmeye devam." Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, takipçilerden çok sayıda beğeni ve destek mesajı aldı.

Bünyamin Aydın Melisa Sabancı Tapan Moda ai
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