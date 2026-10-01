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Öztarhan, dualarla uğurlandı...

Merhume Deniz Öztarhan, oğulları ve tüm sevenlerinin yer aldığı cenaze merasiminin ardından toprağa verildi.

Giriş: 01 Ekim 2026, Perşembe 17:04
Öztarhan, dualarla uğurlandı...
ÖNDER, TUNCER ÖZTARHAN, MURAT ASLAN 
SELİN ÖZTARHAN 
ÖZCAN TAHİNCİOĞLU 
RAİF DİNÇKÖK
RALF TEZMAN 
ESRA TÜMEN 
SANEM TEZMAN
ELİF DÜRÜST
ŞİRİN YALÇIN 
NAZLI ÇELİK
NAZLI KEÇELİ 
METİN ŞEN 
ASLI GÜMÜŞEL 
MEHMET GAMGAM 
NAZLI KEÇELİ 
NİLGÜN KEÇELİ 
ÖMER GÜRSOY
GENEL
ÖNDER, TUNCER ÖZTARHAN 
ÖNDER, TUNCER ÖZTARHAN 
Öztarhan, dualarla uğurlandı...
ÖNDER, TUNCER ÖZTARHAN, MURAT ASLAN 
SELİN ÖZTARHAN 
ÖZCAN TAHİNCİOĞLU 
RAİF DİNÇKÖK
RALF TEZMAN 
ESRA TÜMEN 
SANEM TEZMAN
ELİF DÜRÜST
ŞİRİN YALÇIN 
NAZLI ÇELİK
NAZLI KEÇELİ 
METİN ŞEN 
ASLI GÜMÜŞEL 
MEHMET GAMGAM 
NAZLI KEÇELİ 
NİLGÜN KEÇELİ 
ÖMER GÜRSOY
GENEL
ÖNDER, TUNCER ÖZTARHAN 
ÖNDER, TUNCER ÖZTARHAN 

Vepa Şirketler Grubunun kurucusu merhum Vedat Öztarhan'ın eşi ve iş insanları Önder ve Tuncer Öztarhan'ın anneleri Deniz Öztarhan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. İş ve cemiyet hayatını derin bir üzüntüye boğan cenaze töreninde Öztarhan Ailesi'ni dostları ve yakınları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Ralf-Sanem Tezman, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Raif Dinçkök, Esra Tümen ve Elif Dürüst gibi çok sayıda isim katıldı. Tören boyunca taziyeleri kabul eden Önder ve Tuncer Öztarhan kardeşlerin oldukça üzgün oldukları gözlendi.

Onur AYDIN

Deniz Öztarhan vefat
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