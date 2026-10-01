Öztarhan, dualarla uğurlandı...

Vepa Şirketler Grubunun kurucusu merhum Vedat Öztarhan'ın eşi ve iş insanları Önder ve Tuncer Öztarhan'ın anneleri Deniz Öztarhan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. İş ve cemiyet hayatını derin bir üzüntüye boğan cenaze töreninde Öztarhan Ailesi'ni dostları ve yakınları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Ralf-Sanem Tezman, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Raif Dinçkök, Esra Tümen ve Elif Dürüst gibi çok sayıda isim katıldı. Tören boyunca taziyeleri kabul eden Önder ve Tuncer Öztarhan kardeşlerin oldukça üzgün oldukları gözlendi.

Onur AYDIN