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Kültür sanatta güç birliği...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Fiba Grubu, kültür-sanat dünyasını heyecanlandıran uzun soluklu bir işbirliğine imza attı.

Giriş: 24 Temmuz 2026, Cuma 10:37
Kültür sanatta güç birliği...
GÖRGÜN TANER, AYŞECAN ÖZYEĞİN OKTAY, BÜLENT ECZACIBAŞI, MURAT ÖZYEĞİN, YEŞİM GÜRER OYMAK, RANA ULUDAĞ, MEHMET GÜLEŞCİ, AYLİN KURT GANİÇ
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
Kültür sanatta güç birliği...
GÖRGÜN TANER, AYŞECAN ÖZYEĞİN OKTAY, BÜLENT ECZACIBAŞI, MURAT ÖZYEĞİN, YEŞİM GÜRER OYMAK, RANA ULUDAĞ, MEHMET GÜLEŞCİ, AYLİN KURT GANİÇ
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesinde güncel müziğin ve alternatif performansların adresi olan Salon İKSV, Fiba Grubu ile uzun soluklu bir işbirliğine imza atıyor. Bu güçlü ortaklıkla birlikte mekan, sonbahar sezonuna Fiba Salon İKSV adıyla girmeye hazırlanıyor. Fiba Grubu’nun isim sponsorluğu sayesinde program yapısını daha da güçlendiren Fiba Salon İKSV, yeni dönemde kapsama alanını genişletiyor. Mekan, güncel müziğin farklı türlerindeki performansların yanı sıra çokdisiplinli bir anlayışla farklı formatlardaki etkinliklere de sahnesini açacak. Yeni sezonda sanatseverleri Fiba Salon İKSV’de sadece konserler değil; tiyatro oyunları, edebiyat ve bilim sohbetleri ile caz kulübü akşamları gibi renkli etkinlikler de bekliyor olacak.

İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı Fiba Grubu
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