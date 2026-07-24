Yunanistan'da eğlenceli tatil

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar ile birlikte komşu ülke Yunanistan’da unutulmaz bir yaz tatiline çıktı. Ege'nin büyüleyici atmosferinde yorgunluk atan kardeşler, tatil anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Yoğun geçen dönemin ardından dinlenmek için Yunan adalarını tercih eden ünlü kardeşler, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Sahil kenarında ve adanın otantik sokaklarında çekildikleri fotoğraflarda stil tutkularını bir kez daha sergileyen ikili, plaj şıklıkları ve uyumlu kombinleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kardeşlerin el ele verdikleri samimi kareler ve ada sokaklarındaki neşeli halleri, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.