Güncel

Herdem Çare Derneği üyeleriyle bir arada...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye’de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği, olağan genel kurul toplantısında üyelerle bir araya geldi.

Giriş: 19 Nisan 2025 Cumartesi
Herdem Çare Derneği üyeleriyle bir arada...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye’de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği, olağan genel kurul toplantısında üyelerle bir araya geldi. Nadir hastalıklar alanında Türkiye’deki önemli boşluklardan birini doldurarak, TBL1XR1 gen mutasyonuna yönelik farkındalık, bilimsel ilerleme ve hasta-aile desteği konularına değinecek olan dernek üyeleri toplantıyla atacakları somut adımları değerlendirdi. Toplantıda; Nadir hastalıkların dünya ve Türkiye’deki güncel durumu, TBL1XR1 genine bağlı hastalığın etkileri ve tanı sürecindeki zorluklar, Derneğin vizyon, misyon ve bilimsel hedefleri, Toplum farkındalığı, veri bankası çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve kamu politikaları gibi öncelikli projeler, Bilimsel Danışma Kurulumuz ve komisyonlarımızın yol haritası ele alındı. Kurulda Dr. Ayşegül Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer alırken Berrin Zorlu ise Başkan Yardımcısı görevini üstlenerek konuşma yaptı.


Herdem Çare Derneği olağan genel kurul Nadir hastalıklar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Kız kıza tatil...

Seyahate çıkmayı çok seven Yasemin Özilhan, kızlarıyla birlikte Uzak Doğu'ya gitti.
Güncel Herdem Çare Derneği üyeleriyle bir arada...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye’de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği, olağan genel kurul toplantısında üyelerle bir araya geldi.

Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp, pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Davetler Sabancı Vakfı 50 yaşında...

Sabancı Vakfı, kuruluşunun 50. yılını özel resepsiyon davetiyle kutladı.
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Güncel Haziran'da evleniyorlar...

İş insanı Bertan Frayman’la nikah masasına oturmaya hazırlanan Natalie Garih'in düğün tarihi belli olurken, çiftin sinagogda düzenlenen törenle dünyaevine gireceği öğrenildi.
Güncel "İlk dersim"

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Elif Boyner, keçe yapımı eğitimi alarak ilk dersinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel 'CI Bloom' sanatseverlere kapılarını açtı

Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen CI Bloom, dördüncü edisyonuyla sanat tutkunlarına kapılarını açtı.
Davetler İstanbul sanatla buluştu

Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen CI Bloom, sanatseverleri bir araya getirdi.
Jet Set Festivalde aşk...

Aşklarını kameralardan uzak yaşamaya çalışan Kylie Jenner ile Timothée Chalamet, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde objektiflere yansıdı.
Güncel Neslişah'ın Japonya anıları...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, ailesiyle birlikte çıktığı Japonya tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Sabancı'dan yeni reçete...

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, sosyal medya hesabından yeni bir reçete paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.