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Sabancı'dan 'Cannes' pozu...

İkinci kez anne olmak için gün sayan Nazlı Sabancı, doğum öncesi moral depolamak üzere gittiği Fransa'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Cannes'da zarif hamilelik stiliyle göz kamaştırıyor.

Giriş: 09 Temmuz 2026, Perşembe 10:09
Sabancı'dan 'Cannes' pozu...
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
Sabancı'dan 'Cannes' pozu...
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Güzel anne, doğum öncesinde moral depolamak ve yorgunluk atmak için Fransa’nın dünyaca ünlü tatil beldesi Cannes’ı tercih etti. Karnı burnunda haliyle Cannes sokaklarında objektiflere poz veren Sabancı, şıklığı ve hamilelik stiliyle göz kamaştırdı. Beyaz, uçuş uçuş derin dekolteli elbisesi ve zarafetiyle dikkat çeken Nazlı Sabancı'nın, hamileliğinin son aylarında oldukça neşeli ve formda olduğu gözlerden kaçmadı. Elini karnına koyarak verdiği pozlarla ikinci bebeğine kavuşmak için gün saydığını belirten ünlü ismin paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı ve takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. İlk çocuğunu kucağına alarak annelik heyecanını tadan Sabancı'nın, ailesine katılacak yeni üye için tüm hazırlıkları tamamladığı öğrenildi.

Cannes Fransa Hamile anne
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